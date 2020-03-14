立委提案修法 參與秘密會議立委赴中港澳應報備

民進黨立委賴瑞隆等人提出「立法委員行為法部分條文修正草案」，明定曾參與秘密會議之立委，任內前往中港澳均應報備並公開，全案昨經院會交付司法及法制委員會審查。（資料照）

2020-03-14 05:30:00

〔記者黃欣柏、陳昀、吳書緯／台北報導〕曾赴中國參與政治活動惹議的國民黨立委吳斯懷，近日又因要求國防部提供軍事資訊而備受質疑。為加強國會機密保護，民進黨立委賴瑞隆、蘇震清、吳思瑤等人提出「立法委員行為法部分條文修正草案」，明定曾參與秘密會議之立委，任內前往中港澳均應報備並公開，全案昨經院會交付司法及法制委員會審查。

立委行為法修正案 付委審查

提案指出，中國政府從未放棄威脅我國領土安全，卻有遊走兩岸、與中國黨政軍人士關係密切者成為立委，考量立委可能透過參與秘密會議獲取國家機密，因此明定參與過秘密會議之立委，任內前往中港澳均應向立法院秘書處報備，並於網站上公開供民眾檢視。

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修正草案也將參與秘密會議的立委的「關係人」納入需報備、公開的範圍。「關係人」包括立委的配偶、共同生活之家屬、二親等內親屬、助理及信託財產之受託人等，不論是洩漏秘密會議資訊，或是前往中港澳前未依規定報備，都應由立法院紀律委員會議處，並移交司法單位調查。

針對吳斯懷？ 提案人賴瑞隆未正面回應

賴瑞隆昨受訪表示，中國介入台灣社會的手段越來越多，台灣在保護國家重要機密上也必須要有更多措施，尤其是要嚇阻一些被認為具有傾中屬性的立委，才能讓人民安心，惟兩岸之間的交流難以完全避免，因此才研議採取資訊揭露的方式，以利外界監督。

至於提案是否針對吳斯懷？賴瑞隆未正面回應，但他強調，連國民黨團都盡量要黨內立委留在外交及國防委員會，藉以降低吳進入該委員會的機率，可見大家對吳都有疑慮，希望國民黨團一起支持提案，相信可以避免很多紛擾。

蔣萬安：應先界定秘密會議範圍

對此提案，吳斯懷表示，所有立委都受規範，不需要由個別委員回應。

國民黨團書記長蔣萬安則認為，應先界定秘密會議的範圍，不單是國防、外交，經濟委員會也會有採購的秘密會議，是否都涵蓋其中？若修法的立意是不希望相關機敏資料外洩，範圍就不只限於中港澳，其他國家也會牽涉到，是不是也要一併思考？修法應更嚴謹、周延且全面考量，不能貿然推動。

時代力量黨團總召邱顯智表示支持，因為中國對台灣的威脅與野心一直存在，曾參加立法院秘密會議的立委，因為立委的身分知悉國家機密，本人及關係人若到中國把秘密洩漏出去時，都會造成國家的影響。

民眾黨團副總召張其祿表示，他個人不反對這項修法，由於兩岸關係緊張，也牽涉許多敏感議題，有限制是正確的，但這有些針對性，必須將範疇定義清楚，不要無限上綱。

民進黨團總召柯建銘則說，這是委員個人提案，黨團持開放態度。

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