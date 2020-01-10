籲台灣珍惜民主 學者︰港人善意忠告 催化年輕人投票

香港眾志秘書長黃之峰、港星杜汶澤拍影片，呼籲台灣人十一日出來投票，成功大學政治經濟學研究所教授洪敬富認為，這是他們善意的忠告。（資料照）

2020-01-10 05:30:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港眾志秘書長黃之鋒、港星杜汶澤拍攝影片，呼籲台灣人十一日一定要出來投票。成功大學政治經濟學研究所教授洪敬富昨認為，過去港人不那麼關注台灣的選舉，在「反送中」運動後，台港形成對抗中國的民主社會共同體，港人要用他們的遭遇與悲劇，來告訴台灣，一定要守住華人社會最後一盞民主燈塔，這是他們善意的忠告。

洪敬富說，北京威權體制對抗手無寸鐵的平民百姓，更凸顯極權與民主價值的對立，中國把香港與民主社會推向一方，讓台港有「同在一條船上」、形成民主社會共同體的感覺，港人的遭遇也在這次大選中，向台灣傳遞很重要的訊息。

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洪敬富指出，他在校園中，發現台灣年輕人相當關注香港「反送中」議題，雖然選民投票意向與意願大致都已確定，但港人站出來呼籲台灣民眾，對年輕族群仍有催票效果，他的很多學生都會返鄉投票。

香港出生的政大公行系主任蘇偉業分析，國、民兩黨的總統候選人被塑造的形象是「蔡英文對抗中共、韓國瑜親中」，而且韓國瑜還進過香港中聯辦，令港人反感。蘇偉業認為，此次大選已不是只有台灣的問題，台灣是否能持續成為對抗中共政權的最後堡壘，也受到關注。

用手上那一票 守護民主燈塔

港星杜汶澤昨在臉書上傳影片，自稱「沒有投票權的香港人」，他貼文說，「民主對台灣人來說，能夠擁有，是基本權利，就像空氣一樣。但對於香港人來說，我們的下一代就算是血流披面，民主也是遙不可及。」香港眾志秘書長黃之鋒也在臉書呼籲台灣民眾、尤其是年輕人一定要去投票，「用手上的那一票，守護台灣的民主」。

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