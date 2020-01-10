《南投》蔡培慧掃街 陳建仁、蘇嘉全、陳吉仲相挺

副總統陳建仁（後排左）昨幫民進黨立委候選人蔡培慧（後排右）輔選時，不忘比手勢幫忙小英總統拉票。（記者謝介裕攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者謝介裕、佟振國、陳鳳麗／南投報導〕南投縣第一選區民進黨立委候選人蔡培慧，昨日從早到晚掃街拜票不停歇，上午有副總統陳建仁、立法院長蘇嘉全陪同站上宣傳車，在魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉車隊掃街，晚間則在被視為藍綠決戰點的草屯鎮，由農委會主委陳吉仲陪同徒步掃街，很多支持者參加力挺，隊伍中有穿菜頭裝的小朋友和大型人偶及三太子，呈現歡樂熱鬧氣氛。

蔡︰盼為南投拚出新政治

蔡培慧昨上午從故鄉魚池鄉出發，她強調，此次選戰有三項意義，一是代表台灣民主之路，二是南投向來國民黨一黨獨大，希望她在鄉親支持下能脫穎而出，讓南投有新政治、新力量，三是希望有更多的年輕人返鄉，與她一樣為家鄉、為台灣打拚。

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蔡培慧昨上午先由陳建仁陪同車隊掃街，從魚池鄉順天宮修悟堂出發，一路車隊遊行到埔里鎮，下午則由蘇嘉全陪同在國姓鄉車隊掃街。蔡培慧在宣傳車上賣力對沿途鄉親懇託，有不少支持者拿著總統、立委競選小旗，祝福蔡英文和蔡培慧能順利當選。

蔡培慧昨晚回到草屯鎮，由陳吉仲及前草屯鎮長洪國浩等人陪同徒步拜票，出發前百工百業代表及陳吉仲都簡短演說，大力推薦蔡培慧，而徒步隊伍中有穿著菜頭裝的小朋友，還有多個卡通人偶、電音三太子前導，數百名草屯鄉親拿著氣球和旗子一同掃街，氣氛熱鬧、歡樂。

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