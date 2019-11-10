民眾黨不分區立委 郭陣營高虹安入列

2019-11-10 05:30:00

〔記者陳璟民、沈佩瑤、陳柔蓁／台北報導〕「郭柯合」進軍國會態勢明朗，台灣民眾黨規劃日內公布不分區立委提名名單，據悉鴻海集團創辦人郭台銘推薦永齡基金會顧問高虹安，民眾黨主席柯文哲已點頭，預料排進民眾黨自估六席左右安全範圍。

民眾黨f前晚開會討論所徵詢、海選不分區立委的名單大致底定，如無意外，柯的心腹、台北市政府顧問蔡壁如內定第一名，市府副發言人、「學姊」黃瀞瑩，經柯陣營內部溝通，「不排斥」列入名單中後段，扮演吸引青年選民及政黨票的角色；柯昨稱，海選的人來自台灣各地，缺點是烏合之眾，彼此不認識，要有人負責組織起來，不得不把蔡壁如調到裡面。

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郭台銘辦公室顧問郭昕宜受訪說，郭陣營已把推薦的不分區人選給民眾黨，至於誰入圍、排序等問題，由民眾黨公布；蔡壁如證實，郭台銘推薦高虹安，她是美女、高學歷、專業，形象完全符合民眾黨所要的，高也表達入黨沒問題，該黨安全名單不多，考量生態平衡，收她一個也是OK。

郭台銘與柯文哲合作輔選方面，郭昕宜表示，郭陣營立委布局戰略「少量自提，多數支持」，正牌郭家軍李縉穎、黃韻涵，分別出征新北市第十選區、高雄市第二選區，因郭台銘已沒有黨籍問題，又有多方邀約，會評估候選人若符合「跟郭台銘形象一致」及「政治替經濟服務、支持創新顧及民生、務實中道不以意識形態騙選票」三條件，郭才會現身站台或合拍宣傳照，也不排除陪同掃街或上競選戰車拜票。

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