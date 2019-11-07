《2020立委選情初探—台中市第八選區》翁美春挑戰江啟臣 橘將黃朝淵擬出征

台中市第八選區民進黨立委參選人翁美春以「山城尚美，建設有春」爭取選民認同 。（記者歐素美攝）

2019-11-07 05:30:00

記者歐素美／特稿

台中市第八選區（豐原、東勢、新社、石岡、和平）現任立委為國民黨江啟臣，民進黨前市議員翁美春連任議員失敗，「勇於承擔」轉而挑戰立委，外界雖看好江啟臣連任之路，但親民黨主席宋楚瑜日前宣布將在台中市第八選區提名人員參選，使得該區立委選情出現變數。

資深議員 翁美春勤跑基層

翁美春擔任台中縣市議員長達十三年，勤跑基層、為人親切，服務不分黨派及區域，頗受肯定，本屆市議員選舉，因受民進黨多提名策略影響，未能順利連任，成為落選頭。第八選區被民進黨視為艱困選區，翁美春「勇於承擔」登記參選，並獲民進黨提名，她不改勤跑基層個性，一步一腳步，並打出「山城尚美，建設有春」，爭取選民認同，期盼小兵立大功，小蝦米扳倒大鯨魚。

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被視強棒 江啟臣不敢大意

江啟臣被視為國民黨中生代強棒，加上這次選舉大環境對民進黨較不利，外界普遍認為其成功連任立委幾乎沒有懸念，但本屆立委，民進黨市議員謝志忠挑戰江啟臣，僅以一千多票落敗，下屆選舉雖改由民進黨女將翁美春上陣挑戰，江啟臣也不敢大意。

傳親民黨將提名黃朝淵

第八選區立委，原為國、民兩黨男女對戰，但日前親民黨主席宋楚瑜宣布將在此選區提名人員參戰，外界點名市議員陳清龍，但陳清龍否認，並強烈表達不參選意願。外傳親民黨將提名黃朝淵參選，黃朝淵已四處跑攤，他強調，自己是素人參政，希望第三勢力在台灣有一個發聲的管道，也為第八選區立委選舉平添變數。

立委江啟臣被視為國民黨強棒。（記者歐素美攝）

黃朝淵將代表親民黨參選台中市第八選區立委，強調理性問政。（取自黃朝淵臉書）

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