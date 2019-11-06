呂控連署書被劫 民進黨斥不實指控

前副總統呂秀蓮昨與副手搭檔彭百顯再度召開記者會，指控「有人收購連署書」爭取不分區提名，並說自己「像是又遭遇了一次三一九」。（記者叢昌瑾攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕前副總統呂秀蓮在總統參選連署送件最後一天宣布不交付連署書並退選。呂昨與副手搭檔彭百顯再度召開記者會，指控「有人收購連署書」爭取不分區提名，並說自己「像是又遭遇了一次三一九」。民進黨中央昨表示，將連署未達門檻一事與三一九槍擊案類比，並牽扯民進黨的不分區提名，實為不可承受之不實指控。

呂：像又遭遇一次三一九

呂秀蓮昨指控，她在連署過程中，有兩地共十九萬多份連署書遭不明人士以他人名義帶走。在整理連署書過程中，也有人臥底偷走或將連署書丟入垃圾桶，呼籲執政黨徹查，否則總統蔡英文和行政院長蘇貞昌以後不要再高喊民主。

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民進黨表示，有關呂「收購連署書爭取不分區提名」的指控，民進黨中央嚴正駁斥此無的放矢，且感到無比痛心。

民進黨表示，呂前副總統為民主前輩，將連署未達門檻一事與三一九槍擊案類比，並牽扯民進黨的不分區提名，實為不可承受之不實指控。民進黨指出，連署既然未竟，也請前輩展現民主風範，不應以栽贓指控方式抹殺台灣得來不易的民主；懇請呂全力支持蔡英文總統，勿讓親痛仇快。

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