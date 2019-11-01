接任競總主委？ 朱立倫：尊重韓國瑜的決定

據了解，連戰同意接下韓國瑜後援會總會長，並推薦朱立倫接競選總部主委。朱立倫昨受訪時未具體回應是否接任。（記者陳心瑜攝）

2019-11-01 05:30:00

〔記者施曉光、陳心瑜／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜原邀請前主席連戰擔任全國競選總部主委，據了解，連戰已婉拒但同意接下後援會總會長，並推薦前主席朱立倫接競選總部主委。朱立倫昨受訪時未具體回應是否接任，他表示，主委人選要尊重韓國瑜，「擔任榮譽主委是很自然的情況，歷任黨主席都有責任」，但未來競總的工作要怎麼幫忙又是另一回事。

傳出連戰十一月八日將設宴邀請黨內大咖餐敘力挺韓國瑜，並出任韓國瑜後援會總會長。至於韓國瑜的顧問團團長則確定由前副主席林豐正擔任，目前韓國瑜競選總部三巨頭人事只剩競選總部主委尚未確定。

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據指出，韓國瑜七月間曾當面邀請朱立倫擔任競選總部主委並兼總幹事，但被拒絕。連戰不接競總主委後，日前曾邀約朱立倫會面，連以自己年事已高，都要接下後援會總會長為由，當面勸朱扛下主委重擔。

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