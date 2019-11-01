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列不分區惹議 吳敦義：我當過三屆立委
2019-11-01 05:30:00
有人建議 「我沒拒絕也沒贊同」
〔記者陳鈺馥、陳昀／台北報導〕國民黨中常委徐弘庭前天直言，以黨主席高度，列入不分區立委名單不適合。國民黨主席吳敦義昨出席救國團六十七週年團慶大會時受訪表示，還沒有開始籌畫，這個很難講，因為也有人認為他做過三屆立委，行政工作熟練，應該可以考慮，「我沒有拒絕，也沒有贊同」。
不過，徐弘庭昨受訪仍說，吳雖未名列中央提名小組，仍會予人「自己提名自己」的觀感，這就給外界解讀空間及見縫插針的機會。
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中常委質疑吳 「自己提名自己」
徐弘庭表示，吳敦義的資歷、資格、能力都絕對足以擔任立委，但關鍵在於要不要開先例，降低黨主席的位階來擔任不分區立委，吳的抉擇所展現的態度對政黨發展的影響很大，身為最大在野黨，貿然開這個先例，未來黨主席這職位可能被視為當然不分區立委，是不容小覷的制度問題。
徐主張，不分區立委是在彌補單一政治的不足，像是專業人士、弱勢等，另一方面則是解決世代問題，若選區立委無法大規模年輕化，也應該透過不分區立委提名來補足。
對於不分區名單應納入年輕人的主張，吳敦義昨回應說，黨中央目前正在規劃，不分區立委一定會有比較年輕的、比較中年的、比較成熟的，以及對黨有貢獻及能力都要好的。