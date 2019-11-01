焦點評論》失去的可預測性

國民黨榮譽主席連戰準備出面邀集歷任主席、副主席為韓國瑜助選，在此之前，這位連胡公報的當事人也曾領銜登報紙廣告，呼籲團結支持韓國瑜，因而氣走郭台銘。（資料照）

2019-11-01 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

基於重要的地緣政治地位，台灣的總統大選正為國際社會所追蹤關注，主要民主大國是怎麼看待蔡總統以及韓國瑜兩位參選人的？幾經對話就會發現，「可預測性」成為一個盟邦間共通的關鍵詞。換言之，誰的可預測性較大，誰就比較被期待，反之就會受到斟酌。

這真是風水輪流轉，不必三十年，三年就應驗。二○一六年之前，所有與國際政治圈打過交道的人都知道，國民黨才是可預測性較高的對象，一如馬英九執政前期，再如朱立倫的兩任市長任內。誰也沒想到二○一九年的現在，變成民進黨的蔡英文其行事作風比較可預測，國民黨則失去了外交信賴。

請繼續往下閱讀...

選票是由國內公民投的，外國再怎麼插手也總是隔一層。例如去年底的九合一選舉揭曉後，各國的駐台觀察多半非常悲觀，當時，有某國的重要官員甚至以「蔡英文已經沒戲了」做為觀選結論，可見心理衝擊的程度。只是沒想到，中國習近平在今年一月二日送出「一國兩制台灣方案」，林鄭月娥再於二月加贈「送中條例」修法，讓情勢出現逆轉，否則台灣選民的投票行為，真是讓國際友人的心臟要很大顆才行。

不過這些還不是最嗆的，好看的還在後頭，今年的台灣確實令人目不暇給，不只有三月開始的民進黨蔡賴競爭，國民黨更是不遑多讓，蔓延好幾個月的初選，眾人大打出手比誰都兇，就有官員形容，「台灣最近半年的變化比過去一整年還要大」。有趣的是，前一階段外人關切兩黨誰出線，針對國民黨，普遍認為郭台銘對民進黨的挑戰大於韓國瑜；這一階段則是好奇兩黨總統參選人的副手選誰？對於民進黨，主要國家注意的是「蔡賴配」會不會成形？在小黨紛呈、可能瓜分票源的情況下，這題，被關注選情發展者視為是綠營能否完成整合的指標。

萬一明年元月的大選，台灣選民決定由可預測性較低的候選人當選，主要盟邦將會如何因應？有人斬釘截鐵的回應，這是一個動態的關係，相關各國勢必要重新調整在亞洲的戰略作為，大家不可能讓各方在台灣海峽的國家利益因此受到任何損害。

在這麼清晰的大環境下，國民黨選派的參選人顯然受到民主陣營很大的質疑；但是在另外一方面，國人卻也能很容易發現專制中國的勢力這幾天加強力道進入台灣，其中一個引人注意的行動是：國民黨榮譽主席連戰準備出面邀集歷任主席、副主席為韓國瑜助選，在此之前，這位連胡公報的當事人也曾領銜登報紙廣告，呼籲團結支持韓國瑜，因而氣走郭台銘。

巧合的是，圈內盛傳，某國民黨前副主席最近從中國帶回國台辦的指令，據稱對岸非常知道韓總部與吳中央的矛盾已深，擔心國民黨因此失去輔選韓國瑜的動能，因而跳過中央黨部直接對著國民黨元老、派系「口諭」：「團結都未必勝選，更何況不團結，不團結立委也將崩盤」。這事與連戰的舉措有沒有因果關係？實在讓人好奇。

以共產黨的著力之廣之重，隨著選戰倒數逼近，肯定更加白熱化，這也反證民主國家之所以對於國民黨參選人在可預測性上不放心，實在其來有自。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法