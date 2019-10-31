中共代理人法案付委 陳明通：無關台商 請好好賺錢

陸委會主委陳明通昨強調，反中共滲透相關法規，與台商無關，「請台商在中國好好經商、好好賺錢」。（記者劉信德攝）

2019-10-31 05:30:00

〔記者鍾麗華、林良昇／台北報導〕立法院民進黨團、時代力量黨團及多位民進黨立委提出「中共代理人」相關草案，前天交付委員會審查。對此，陸委會主委陳明通昨在立院內政委員會業務報告前受訪，向台商信心喊話，他強調，反中共滲透相關法規，與台商無關，「請台商在中國好好經商、好好賺錢」。

國民黨團昨批評，民進黨的中共代理人修法版本儼然是「刑法一百條」復辟，違反言論與新聞自由，將影響在中國大陸工作的台商與求學台生權益。親民黨團也批，「中共代理人」修法其實就是一套「民主送終條例」。國親兩黨並指，未來只要法案有任何推動進展，將立即退出所有朝野協商。民進黨團則呼籲在野黨理性看待，也會持續溝通。

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陳：修法是針對中國滲透

陳明通指出，中共對台滲透，必須做好反滲透的防護網。現在很多法案付委，需要整合，政府部門一方面尊重立委提案，一方面推動法案整合，並徵詢各方意見；台商對相關法案的疑慮，政府一直都注意到，他再度向台商保證，反中共滲透的相關法規，與台商無關，請台商放心，承諾沒有變。

他也重申，為反中國對台滲透，須強化相關法規，修法從來不是針對哪一類型的人，而是針對中國的滲透。

中國國台辦發言人馬曉光昨在例行記者會上也稱，「所謂『中共代理人』修法，就是白色恐怖死灰復燃，其目的在於全面煽動兩岸對抗、製造兩岸敵意，打擊持不同立場的黨派團體人士，恐嚇、懲罰參與兩岸交流的台灣民眾，箝制島內的批評輿論，完全是出於一黨一己之私，已遭台灣社會各界強烈反對。我們再次正告民進黨當局，必須懸崖勒馬。」

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