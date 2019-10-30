追蹤器在哪？ 官員：在有跟沒有之間

高市行國處長丁樂群答詢有無追蹤器時，第一時間回應再有跟沒有之間，讓議員傻眼。（記者王榮祥攝）

2019-10-30 05:30:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕十月剛到任的高市行政暨國際處（簡稱行國處）處長丁樂群，昨在議會面對議員詢問市長韓國瑜座車到底有沒有被裝追蹤器時？他竟答詢在「有」跟「沒有」之間，事後他補充說明，意思是沒有答案。

行國處長丁樂群：沒有答案

邱俊憲昨表示，韓國瑜上任後有三大疑案，分別為官邸撿到一百萬元？辦公室疑似被裝監視器？市長座車被發現追蹤器？他指出三大疑案都屬於行政暨國際處業務，想鎖定追蹤器問題、了解到底有沒有？

請繼續往下閱讀...

行國處長丁樂群與幕僚討論後，第一時間回應「在「有」跟「沒有」之間」，後來又補充，目前仍查不出結果，最後則承諾在他任內不會發生。

邱俊憲要求提供調查報告給議會

邱俊憲建議行國處長答詢不要學韓國瑜，並要求行國處後續調查結果，應該提供一份報告給議會，也讓外界釋疑。丁樂群說明，針對追蹤器這個案子，沒有證據顯示它有，但是也不能夠推定它沒有，主要意思是沒有答案；而韓市長本人也說過「可能」，他沒有斷言說有、或沒有。

媒體追問，可是沒有找到，不就代表沒有嗎？丁樂群表示，市府一直在查，也確實沒查到任何跡證可證明有，可是因為市長說「可能」，也不能說一定沒有，因為到目前為止沒有查出來。

媒體又問，是因市長講「可能」，所以官員不敢否定？不能證實有或沒有。丁樂群澄清不是這意思，是說市長已說可能，所以沒辦法答覆這個問題，不能證明有、也不能推定沒有。他強調，意思是沒有答案，沒有辦法給一個準確的答案，「因為若給了準確的答案，就表示他忽略另外一部分答案」，截至目前，在保養紀錄上跟事發之後所有的檢查，沒發現有這樣現象。

丁樂群本月七日上任，曾任外交部條約法律司長、副司長、駐泰國副代表、駐紐西蘭奧克蘭辦事處處長、駐亞特蘭大辦事處簡任組長等，駐外經歷豐富。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法