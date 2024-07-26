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首頁　>　政治

王婉諭籲高虹安盡速請辭 不應讓無民意基礎邱臣遠代理新竹市長

時代力量黨主席王婉諭呼籲，高虹安應當盡速請辭，不應讓無民意基礎的邱臣遠代理新竹市長。（時代力量提供）

時代力量黨主席王婉諭呼籲，高虹安應當盡速請辭，不應讓無民意基礎的邱臣遠代理新竹市長。（時代力量提供）

2024/07/26 11:56

〔記者李文馨／台北報導〕新竹市長高虹安先前在擔任立委期間，虛報、浮報助理酬金與涉貪一案，台北地方法院今一審判刑7年4月、褫奪公權4年，可上訴。依《地方制度法》規定，高虹安將由內政部停止其職務，市長職務將由副市長邱臣遠代理。對此，時代力量黨主席王婉諭呼籲，高虹安應當盡速請辭，不應讓無民意基礎的邱臣遠代理新竹市長。

王婉諭表示，時代力量始終認為「清廉」是從政者最基本的自我要求，也是人民檢驗政治人物的最低標準。因此時力嚴正要求高虹安應當盡速請辭，專心面對司法，如果要戰清白，就請專心為自己討公道，不要讓官司妨礙市政的推動，讓新竹陷入泥淖。

王婉諭也說，時力也認為，不應由毫無民意基礎的副市長邱臣遠代理新竹市長，高虹安變成地下市長，應將選擇市長的權利，還給新竹市民；同時也要求民眾黨黨主席柯文哲，應針對提名涉貪的高虹安參選新竹市長，向新竹市民道歉。

「新竹有著一流的人民，卻只有三流的政客。」王婉諭說，從新竹縣到新竹市，兩位首長，高虹安、楊文科陷入貪污弊案，讓新竹人蒙羞，不論金額多寡、無論行為輕重，若有不法，就該負起法律與政治的責任。

王婉諭強調，時代力量嚴正敬告民眾黨，不要檢討別人一套標準，碰到自己又是另一套標準，更不要操弄政治口水，攻擊司法機關，踐踏廉能政治的底線。

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