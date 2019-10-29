搶不分區立委》民進黨衝政黨票 攻柯火力大增

柯文哲昨受訪表示，認真做事選民自然會支持，「你不認真做事，每天都在攻擊人」、「民進黨治國不怎麼樣，選舉還是一流」。（記者簡榮豐攝）

2019-10-29 05:30:00

〔記者楊淳卉、沈佩瑤／台北報導〕民進黨力拚國會席次過半，為競爭政黨票，在確定台北市長、民眾黨主席柯文哲不參選明年總統後，黨內對柯從先前的「冷處理」被動回應，改採主動進攻。中央黨部高層近日頻對柯文哲言論開砲，一方面回應柯對綠營的攻勢，也盼將台灣民眾黨對民進黨政黨票的衝擊降到最低。

柯文哲八月底成立台灣民眾黨後，展開區域立委布局。民進黨評估，柯文哲的目標仍是放在不分區立委席次，重點不在拿下區域立委，而是要衝高政黨票。

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民眾黨僅成立兩個多月，政黨支持度就超越目前握有立委席次的親民黨、時代力量及其他小黨，穩坐第三。由於民進黨與民眾黨在部分票源重疊，民眾黨也對民進黨政黨票造成不小衝擊。

黨內人士指出，在柯文哲還未確定是否參與明年總統大選前，民進黨對柯的態度就是「冷處理」，但在柯文哲確定不參選總統，改成立台灣民眾黨搶立委席次後，黨內有部分聲音認為應該對柯每天抨擊民進黨的言論有所回應，凸顯民進黨與柯的差異。例如民進黨秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆近日都主動對柯文哲開砲，開啟雙方連日互槓。

不過，對於猛攻柯文哲的作法，黨內也有不同解讀。部分黨內人士曾建議黨中央，在政黨票的競爭上，「打柯文哲個人」與「打民眾黨」是兩種截然不同的戰術。柯文哲擅打空軍，亟需舞台拉抬聲量，從跟柯文哲對戰，看到柯不斷積極回嘴，黨中央也許要重新思考這個戰術是不是得當。還有黨內人士建議，現階段不應打柯文哲，可以選戰後期再來區隔。

柯批民進黨 治國不怎麼樣 選舉還是一流

台灣民眾黨連日和民進黨隔空駁火，柯文哲昨受訪表示，認真做事選民自然會支持，「你不認真做事，每天都在攻擊人」、「民進黨治國不怎麼樣，選舉還是一流」。

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