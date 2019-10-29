為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

搶不分區立委》民進黨衝政黨票 攻柯火力大增

柯文哲昨受訪表示，認真做事選民自然會支持，「你不認真做事，每天都在攻擊人」、「民進黨治國不怎麼樣，選舉還是一流」。（記者簡榮豐攝）

柯文哲昨受訪表示，認真做事選民自然會支持，「你不認真做事，每天都在攻擊人」、「民進黨治國不怎麼樣，選舉還是一流」。（記者簡榮豐攝）

2019-10-29 05:30:00

〔記者楊淳卉、沈佩瑤／台北報導〕民進黨力拚國會席次過半，為競爭政黨票，在確定台北市長、民眾黨主席柯文哲不參選明年總統後，黨內對柯從先前的「冷處理」被動回應，改採主動進攻。中央黨部高層近日頻對柯文哲言論開砲，一方面回應柯對綠營的攻勢，也盼將台灣民眾黨對民進黨政黨票的衝擊降到最低。

柯文哲八月底成立台灣民眾黨後，展開區域立委布局。民進黨評估，柯文哲的目標仍是放在不分區立委席次，重點不在拿下區域立委，而是要衝高政黨票。

民眾黨僅成立兩個多月，政黨支持度就超越目前握有立委席次的親民黨、時代力量及其他小黨，穩坐第三。由於民進黨與民眾黨在部分票源重疊，民眾黨也對民進黨政黨票造成不小衝擊。

黨內人士指出，在柯文哲還未確定是否參與明年總統大選前，民進黨對柯的態度就是「冷處理」，但在柯文哲確定不參選總統，改成立台灣民眾黨搶立委席次後，黨內有部分聲音認為應該對柯每天抨擊民進黨的言論有所回應，凸顯民進黨與柯的差異。例如民進黨秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆近日都主動對柯文哲開砲，開啟雙方連日互槓。

不過，對於猛攻柯文哲的作法，黨內也有不同解讀。部分黨內人士曾建議黨中央，在政黨票的競爭上，「打柯文哲個人」與「打民眾黨」是兩種截然不同的戰術。柯文哲擅打空軍，亟需舞台拉抬聲量，從跟柯文哲對戰，看到柯不斷積極回嘴，黨中央也許要重新思考這個戰術是不是得當。還有黨內人士建議，現階段不應打柯文哲，可以選戰後期再來區隔。

柯批民進黨 治國不怎麼樣 選舉還是一流

台灣民眾黨連日和民進黨隔空駁火，柯文哲昨受訪表示，認真做事選民自然會支持，「你不認真做事，每天都在攻擊人」、「民進黨治國不怎麼樣，選舉還是一流」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓轟民進黨 拿顧主權當擋箭牌

韓轟民進黨 拿顧主權當擋箭牌
韓轟民進黨 拿顧主權當擋箭牌 綠：若主權不見 選什麼總統

韓轟民進黨 拿顧主權當擋箭牌 綠：若主權不見 選什麼總統
台壽祖孫三代活力健走 萬人響應

台壽祖孫三代活力健走 萬人響應
搶不分區立委》國民黨男性名單 最初六人曝光

搶不分區立委》國民黨男性名單 最初六人曝光
第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播