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搶不分區立委》國民黨男性名單 最初六人曝光

吳敦義被列不分區安全名單內。（資料照）

吳敦義被列不分區安全名單內。（資料照）

2019-10-29 05:30:00

〔記者邱燕玲、林良昇／台北報導〕國民黨不分區立委名單引發關注。政壇人士爆料，國民黨最早排出的前六名男性不分區立委名單，包括黨主席吳敦義、立院黨團總召曾銘宗、中常委姚江臨、全國農田水利會會長林文瑞、副主席曾永權、台南市黨部主委謝龍介，由於這六人都在安全名單內，且黨內對此有不少意見，不分區立委名單還有得「喬」，最後結果仍難逆料。

黨內仍有意見 最後結果還有得喬

政壇人士指出，曾銘宗自轉戰立委後表現出色，為黨辯護，且具財經專業，續任不分區立委，黨內多無特別意見；林文瑞有其代表性，且接受吳敦義勸退棄選雲林海線立委，黨內也多可以接受。

吳敦義被列不分區安全名單內，但排序仍待確定；至於曾永權被納入，黨內有不少意見，但部分國民黨人士認為，曾永權曾擔任過立委及立院副院長，也有手腕，是可以列入不分區名單內。

曾任台電工會理事長的姚江臨也傳出在名單內，但因吳已被列入，姚又被視為吳系人馬，黨內也對此多所議論。

不過，對於上述名單，姚江臨昨受訪時說，他沒有要去爭取不分區，也沒有報名的意願。他直言，不分區名單過去都有兼顧到各系統，海外、軍系等，但從來沒有兼顧到勞工，導致勞工票永遠輸民進黨。

中常委曾文培認為，吳敦義、曾永權應該只會有一位進安全名單，因為兩人列入的目的類似，就是要拿下立法院長，兩人同時列入安全名單的可能性很低，幾乎不可能。

根據國民黨提名時程規劃，黨中央昨開始受理不分區立委推薦，至十一月八日截止，十一日至十三日召開提名審查小組、提名審核委員會會議，十三日將排定名單順序提報中常會，十六日召開中央委員會議行使「不同意權」（被提名人不同意票數超過半數，才會被刷掉），通過名單十八日報請吳敦義核定，十八日至廿二日中選會受理登記期間擇日辦理登記。

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