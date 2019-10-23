列不分區 吳：反正不會排第一就對了

2019-10-23

〔記者施曉光、陳心瑜／綜合報導〕外傳國民黨主席吳敦義確定列入不分區立委提名，而且是在篤定當選的安全名單之內，他昨天出席全國道教與法師後援總會成立活動後受訪時回應，「我都還沒有宣布，怎麼知道呢？那是揣測！」他並賣關子說，「反正不會是排第一就對了！」國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德則說，吳將被列入不分區政治組來考量。

媒體昨追問吳敦義先前說過考慮排入不分區，現在考慮得如何了？吳說，「現在還不能說」，因為提名辦法還要經中常會通過，然後才可以依據要點由團隊做各種考慮。媒體追問，排名應該在哪裡會最有戰力？吳反問媒體，「你的指教如何？」媒體回說「我們尊重主席」。吳大笑，「哈哈哈！你就是要把我套出來！我不能講，現在不能講。」

媒體再問，有中常委建議可以排名第七、第九或第十一，吳敦義第一時間反應「七喔？」然後邊微笑邊拍手說，「反正不會是排第一就對了！」媒體又問他排名第七覺得怎樣？他無厘頭的說，「你是喜歡○○七喔！」

杜建德昨表示，他不敢論斷吳敦義的排名，但吳絕對會被列入政治組考量。杜指出，組發會將蒐集各界推薦的名單，依照功能性、代表性、均衡性來排列，國民黨非常重視專業性代表，如弱勢族群、高科技產業等，在專業考量之後，才會考慮政治組名單。

媒體詢問，國民黨總統參選人韓國瑜是否會參與推薦不分區提名？杜建德表示，國民黨是有機制的政黨，會公正無私的推出不分區名單，做為向社會的號召，韓國瑜絕對會與黨中央站在一起，「他自己不會推薦」。

黨內人士表示，吳確定將排入不分區安全名單，主要考量黨魁入列，有助於鞏固國民黨的「政黨票」，並評估吳只要不是排在第一名，一般反彈力度不會太大。

杜建德指出，不分區提名作業細則與作業時程草案今天將提報中常會通過；十一月十一日至十三日召開提名審查小組、提名審核委員會會議；十三日將排定名單順序提報中常會；十六日召開中央委員會議行使「不同意權」；通過名單十八日報請吳敦義核定。

朱：多給年輕朋友一些機會

對於外傳吳敦義將名列不分區立委的安全名單，前新北市長朱立倫昨天到新北市輔選時受訪表示，尊重吳主席，也相信國民黨最後會有完整、妥善的規劃；但仍要呼籲多給年輕朋友一些機會，因為這些年輕朋友未來可能是縣市長、立法委員戰將。

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