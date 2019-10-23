票房利器或票房毒藥？

2019-10-23

記者施曉光／特稿

對於列入國民黨不分區安全名單，雖然吳敦義昨仍維持「猶抱琵琶半遮面」的姿態，但從組發會公開說明吳確定列入政治組考量來看，此事顯然幾成定局，更落實外界一般看法，如果明年國民黨輸掉總統大選，勢必得辭黨魁的吳敦義，先為自己在「國會直通車」預訂一個「保留席」，也形同替個人政治生涯的中斷危機預留「緊急逃生口」；一旦藍軍席次過半或與黨友聯手過半，以其政治輩份，恐無人敢與他搶國會龍頭寶座。

設若韓國瑜拿下總統大選，藍軍席次過半，吳敦義就有爭奪立法院長或退守黨機器等兩種選擇，可謂進退兩宜；要是藍營總統勝選、國會未實質過半，如同雞肋般的陽春立委，吳敦義就更可以心甘情願的放棄就任，毫無懸念退守中央黨部。

先前黨內傳聞吳敦義對總統選舉並不樂觀，重心放在立委選戰以及搶國會龍頭的說法沸沸揚揚，如果最後吳真的列入不分區名單，除非把自己擺在安全順位之外，甚至列在第三十四名，展現主帥披堅執銳、臨難不顧、身先士卒，並護送所有不分區名單上壘的決心，否則這份名單爭議難免；若再加上其他酬庸或疏洪道性質的安排，只會成為藍營大選的負數。

照一般作法，不分區名單「王牌」若非擺在安全名單邊緣之外，藉此催票激發支持者搶救政黨票，要不就是排列首位充當門面，扮演創造票房的「吸票機」，但吳究竟會是藍營政黨票的「票房利器」？還是「票房毒藥」？恐怕就連藍營內部也都難免要有一番爭論。

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