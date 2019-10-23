不分區提名委員會人選》上週流會 民進黨今加開中執會討論

2019-10-23

〔記者楊淳卉、林敬倫／綜合報導〕民進黨中執會上週三流會後，今天將加開臨時中執會，再次就成立民進黨不分區立委提名委員會一事討論，並依中央黨部上週三中執會上所提的八人名單草案，並未更動。

民進黨中執會十六日原定通過成立不分區立委提名委員會，最後人數不足流會。之後傳出，是因立法院長蘇嘉全為確保其侄子蘇震清進入不分區名單，動員部分派系成員缺席杯葛中執會，但蘇嘉全事後回應，自己沒有能力杯葛。

黨內紛爭浮上檯面後，蔡英文總統上週指示核心幕僚與各方溝通，也籲各派系冷靜。民進黨原擬今天召開中常會研議下次中執會開會時間，但黨中央與各中執委詢問後，昨敲定今加開中執會，通過不分區立委提名委員會名單。

蘇震清涉掏空 廉政會今開會

蘇震清上週直指蔡總統、總統府秘書長陳菊及民進黨主席卓榮泰都曾承諾他進入不分區安全名單，若卓撕毀承諾，他將脫黨參選。但蘇震清之後又主動致歉，對其所捲入的誠美材掏空案，願主動接受民進黨廉政會立案調查，還給自己清白。民進黨廉政會預定在今天召開會議，討論蘇震清涉入的誠美材掏空案是否立案，進一步調查。

黨內人士說，黨提出不分區立委名單後，需要一週查核，亦即十一月六日要確認名單，才趕得及中選會十一月十八日的不分區立委登記，大家也有共識「不能拖」，在提名委員會名單上繼續打轉只是傷害黨的形象。至於蘇震清相關爭議如何解決，還有討論空間。

黨中央規劃不分區立委提名委員會名單草案，由卓榮泰擔任召集人，成員包括陳菊、行政院長蘇貞昌、文化部長鄭麗君、行政院前副院長林錫耀、基隆市長林右昌、總統府資政陳博志、民進黨仲裁會委員陳傳岳。

民進黨主席卓榮泰指出，今天將召開中執會，通過不分區提名委員會的委員名單，並在兩週內加速討論，確定不分區的人選與排序，爭取民眾支持。

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