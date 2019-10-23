小英細數政績：蔡政府最照顧人民

2019-10-23

〔記者蔡淑媛、蘇金鳳／台中報導〕二○二○大選最後八十天，蔡英文總統昨走訪中彰衝票。她出席中區扶輪社領導幹部菁英會表示，這次選舉是「對台灣人集體意志的重要考驗」；為民進黨與台灣基進黨共同推薦的第二選區立委參選人陳柏惟站台時，指「蔡英文政府是有史以來最照顧人民的政府」，拜託大家讓民進黨繼續執政。

蔡英文昨天參加中區扶輪社領導幹部菁英會，與中區近三十個扶輪社分社、三百多名幹部會面。她表示，兩岸關係一直在挑戰，但我們態度很清楚，「不挑釁、守住國家基本立場、守住台灣民主與自由」。這次選舉很重要是「對台灣人集體意志的重要考驗」，要表達台灣的選擇與價值。

蔡英文也細數這三年多來的政績，包括上半年經濟成長四小龍第一，預估全年也是第一，股市殖利率全亞洲最好、上萬點這麼久、台商回流等。國策顧問、前扶輪社總監劉昭惠喊出每人拉一千票，蔡英文雖說「挑戰大」但滿臉笑容，感謝給予支持；黃國書、張廖萬堅等民進黨立委也到場拜票。

蔡英文昨天到台中市龍井永順宮參香，並為民進黨與台灣基進黨共同推薦的第二選區立委參選人陳柏惟站台。她在致詞時表示，二○二○選舉，是台灣人透過投票、選票，向全世界大聲說出，台灣人要主權、要民主自由，「 蔡英文政府是有史以來最照顧人民的政府」，呼籲民眾明年的一月十一日都要去投票，展現台灣人的意志；台下支持者高喊「小英做總統好棒」，氣氛熱烈。

陳柏惟則痛批國民黨總統參選人韓國瑜要選舉就唱軍歌，去年說要刺向敵人的心臟，今年又說要出征，不知道到底韓是把台灣當敵人，還是當自己人？

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