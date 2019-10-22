「蔡賣台給日」中國官媒記者直播假訊息

2019-10-22

〔記者黃捷、涂鉅旻／台北報導〕中國假消息侵台鐵證！臉書日前流傳一則影片，污衊蔡英文總統將台灣出賣給日本政府，片中主持人「希達」乍聽之下沒有中國口音，講話還不時穿插台語，讓許多網友誤以為是台灣人製作的影片；但調查局追查發現，「希達」真實身分竟是中國中央人民廣播電台旗下記者。

中國假消息侵台鐵證 調局籲民眾勿轉傳

調查局假訊息防制中心今年八月間網路巡邏時，發現臉書盛傳兩則假訊息，其中之一是由主持人「希達」製作的影片，指控蔡英文把台灣對中國的貿易順差送給日本，並開放台灣民眾購買福島核食，就是賣台給日本的證據；另一則指控「蔡英文總統為中國共產黨培植在台潛伏臥底人才」。

調查局溯源調查，確認前者影片來源為臉書粉絲頁「玉山腳下」，主持人「希達」講話時雖聽不出明顯的中國口音，還不時穿插台語，但他其實是中國央廣旗下記者兼「希達說台灣」節目主持人。

至於後者，則是源於中國社群網站微博某網友的個人專頁，該名中國網友對兩岸立場觀點明顯偏頗，多次發表武力統一台灣的論述。

調查局強調，台灣除了面臨中國駭客等外來威脅，假訊息也氾濫充斥於網路環境，調查局將全力遏阻惡意假訊息的散布，呼籲民眾不要任意轉傳未經查證的訊息，以免觸法。

另，國安局副局長陳文凡日前赴美表示，盼與台灣理念相近國家組成跨區域聯盟，並和美國簽署備忘錄，共同對抗假訊息。對此，國安局長邱國正昨在立法院外交及國防委員會答詢時，並未透露確切進度與進程，但他表示，相關議題在各種國際會議都會提出，有些正在進行且程度不同，而與美國的部分，有些工作持續很多年，會持續做下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法