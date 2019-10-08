太平洋對話 吳釗燮︰勿讓太平洋成另一個南海

2019-10-08

四友邦挺台共享民主自由 「這是真正有價值的關係」

〔記者呂伊萱、蘇永耀／台北報導〕台美昨啟動首屆「太平洋對話」，外交部長吳釗燮致詞時以中國在南海的擴張行為示警，「不要讓太平洋成為另一個南海」；馬紹爾駐台大使艾芮瓊則代表四個太平洋邦交國致詞，強調台灣是馬紹爾推動永續發展的重要夥伴，雙方共享民主自由、人權和法治等價值，「這是真正有價值的關係，且將世世代代延續」。

吳釗燮與美國國務院副助卿孫曉雅昨共同為「太平洋對話」會議揭開序幕。根據外交部規劃，此會議初步預計一年舉辦一次、由台美雙方輪流辦理。

吳釗燮致詞指出，台灣透過農技團、醫療團、職訓計畫及獎學金等合作計畫，建立了成功的「台灣模式」，實質嘉惠太平洋人民，也與理念相近國家合作，透過全球合作暨訓練架構（GCTF），提供太平洋官員與專家在公衛、環保、人道援助與救災等領域的訓練，成為國際援助的良善典範。

吳︰「台灣模式」遭受中國挑戰

吳釗燮說，這個在太平洋行之有年的合作模式，現在遭受威權國家的挑戰，例如中國九月利誘奪取兩個台灣友邦，「台灣模式若被中國模式取代，區域內恐將充斥貪腐、欺詐及債務陷阱」。他並以中國近十年在南海的擴張行為示警，「不要讓太平洋成為另一個南海」。

艾芮瓊則代表馬紹爾、諾魯、帛琉和吐瓦魯等四個太平洋邦交國發言致詞，吐瓦魯駐台大使涂莉梅、諾魯駐台大使凱法斯也出席會議。艾芮瓊說，台灣在協助馬紹爾發展與推動永續發展目標（SDGs）上，一直是堅定重要夥伴，且雙方共享民主、自由、人權和法治等價值，「這是真正有價值的關係，且將世世代代延續」。

艾芮瓊回顧歷史角度，表明太平洋島國重視公平正義，「我們與美國及中華民國台灣合作，未來也會繼續下去」。

四島國將持續聲援台參與國際

艾芮瓊也說，馬紹爾、諾魯、吐瓦魯與帛琉持續為台灣參與發聲，支持台灣的國際參與，隨著中國在太平洋區域的影響力遽增，共同對抗具有侵略性的中國，此時變得更加重要。

此外，蔡英文總統昨在寓所接見來訪的美國聯邦眾議員馬隆尼表示，近來因為來自中國的壓力，台灣失去兩個邦交國，她感謝美國政府持續與我們合作因應。

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