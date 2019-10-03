〈南市〉新增非法農地工廠 斷水電拆除

2019-10-03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市議長郭信良服務處主任黃龍生昨被爆料涉及「收錢掛保證」，包攬非法佔用農地工廠「喬」納管為「特定登記工廠」。市府指出，清查全市未登記工廠將至十一月底，尚未到受理登記階段，目前未聽聞有這類情形。市長黃偉哲強調，農地不可有新增工廠，要求各區公所落實查報興建中的違章建物，查報成績列入區長年終考核。

議長服務處主任 被爆喬納管

黃偉哲說，無法對個案評論，但重申市府依法立場，將要求市府人員謹守法律分際，勿讓自己陷入司法究責，對於有疑慮案件，由政風處介入調查。

市長重申落實查報 列考核

黃偉哲也強調，發展經濟的同時，亦需兼顧環境保護，農地上不可以有新增工廠，已要求各區公所落實查報興建中違章建物。

南市經發局長郭阿梅說，清查工廠依政府規定與流程進行，低污染或中高污染工廠屬性有一定的專業判定，不是納管就沒事，還要有後續符合法規申請，「連我都不敢打包票」，屆時若未接受輔導改善的非法工廠，一定依法斷水斷電。

市府列管南市未登記工廠三一六二家（包括領有臨時工廠登記七七六家），為配合這次工輔法修法，掌握未登記工廠實際家數，經發局委託成功大學辦理現地訪視清查，清查將至十一月底止。

委託成大訪視 將至11月底

未登記農地工廠以永康區五五三家最多，其次安南區四六○餘家、歸仁區三四○餘家，安定、仁德各有二百多家。

經發局表示，「工廠管理輔導法」於二○一○年六月經總統發布新增第三十四條，有條件輔導二○○八年三月十四日前既有低污染之未登記工廠補辦臨時工廠登記，原訂申請期限為二○一二年六月二日，後續經濟部考量仍有眾多廠商未能在指定期限完成辦理，於是進行工廠管理輔導法修正，並於二○一四年一月經總統公布第三十四條修正條文，將臨時工廠登記的受理期限延至二○一五年六月二日。

郭阿梅表示，這次工輔法再修法重點的「既有未登記工廠」認定，係指設立於二○一六年五月十九日前未登記工廠，市府將依清查結果分級分類管理，其中既有未登記工廠屬低污染者，將輔導辦理納管、提改善計畫並申請特定工廠登記；既有中、高污染者，將輔導限期轉型或遷廠；新增的未登記工廠，將依規定立即停止供水、供電及拆除作業。

經發局強調，該局將設置單一服務窗口，廠商有任何問題可以直接洽詢，勿信民間不明承攬，且為避免因廠商不了解清查作業而造成廠商困擾，要求調查人員在訪視時應穿制式背心及配戴識別證，以利民眾辨識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法