陳浩天籲台港組聯盟 抗納粹中國

2019-09-30

〔記者羅綺／台北報導〕香港反送中抗爭持續延燒，日前一度遭香港警方逮捕的前香港民族黨召集人陳浩天（見圖，記者羅綺攝），來台參加「九二九台港大遊行─撐港反極權」活動；他昨日上午出席IR Taiwan、台聯等舉辦的「獨立自決，台港活路」人權餐會時強調，時代革命的戰場不只在香港，也在台灣，因為台灣也是中國的目標，呼籲台、港組成「台港聯盟」，一同對抗納粹中國（Chinazi）。

陳浩天表示，中國以國家至上、極端民族主義、侵略周邊國家、興建集中營，並配合現代高科技，已成為比當年德國納粹更恐怖、更大的威脅。最近中國判了兩個維吾爾人大學校長死刑，還有一群維吾爾人被送到集中營，待遇比動物還慘。他指出，香港也有類似集中營的新屋嶺拘留中心，一名男子因拒絕交出手機密碼，而被港警虐待、性侵，刑求逾三十小時，「這就是納粹中國的一國兩制，台灣要嗎？ 」

陳浩天說：「沒有人想到香港會發生這樣的事情，你們可以肯定這不會發生在台灣嗎？還在講一國兩制、自貿區的人，要不是共諜，要不就是太膚淺、太天真了。」

陳浩天強調，在香港最前線擋子彈、擋催淚瓦斯的學生，希望大家成為時代革命的一份子；這場時代革命並非只屬於香港人，而是屬於這個時代每一個擁抱自由的人。時代革命的戰場不只在香港，也在台灣，因為台灣也是納粹中國的目標，台灣人必須走出來，一起抗爭。

陳浩天希望台、港聯盟，共同對抗中國，也呼籲台灣要：一、承認中國就是納粹（Chinazi），一同發動輿論攻勢；二、限制香港警察及其家屬入境，因為中國人民解放軍及武警已混在其中，必定會危害台灣人的安全；三、取締中國學者、學生聯合會等受納粹中國直接控制的間諜組織；四、遣返動手攻擊台、港生的中國學生。

陳浩天因主張港獨，上月曾遭港警逮捕。陳表示，在台比在港更安全，很謝謝台灣的保護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法