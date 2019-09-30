焦點評論》這就是「中共代理人」

2019-09-30

記者鄒景雯／特稿

昨天，全球有六十多個城市同步針對香港發起聲援活動，除了香港主場，台灣是最具指標性意義的國家之一，就因為如此，藝人何韻詩在這裡被鎖定，遭到中國的尾巴勢力、統促黨給潑上了紅漆。這個預謀性的犯罪，具有多面向的目的，其犖犖大者，正在挑釁民主的脆弱。而我們的因應又是什麼？

毫無疑問，統促黨在台灣當然是「中共代理人」，這個組織利用民主國家的法治，依據政黨法成立，再挾持言論自由的寬疏，公然主張國家可以被中華人民共和國併吞，進而趁隙於社會的對立分歧。二○○五年正式成立以來，持續採取各種實際行動為敵國鼓吹，包括遊行示威、以人力物力介入選舉，甚至全面發展「組織」以壯大力量、收攏人心。這些眼睜睜的事實，這麼多年不都與大家「和諧」存在於同一個生活空間，歷任擁有公權力者有誰有效地監控並壓制他們的異質性？

這種顯性的「中共代理人」在台灣橫行，令國人或外來旅客敢怒不敢言，早就不始於今日。這次朝著何韻詩行兇的現行犯，有人即是累犯，去年三月曾以生髮劑突襲蔡丁貴，事後又如何？換言之，這群人深諳國內相關法條，並且逐步建立了如何以最小代價、順利侵害關鍵人、達成最大震懾、以對北京表忠的標準作業模式，這次以升級版改到香港人身上演練，已經當場讓地主國顏面盡掃落地。

這件意外事件的發生，可以當作是兩岸政治鬥爭的牛刀小試，一邊的民間想藉九二九活動向中國釋出反對訊號，為香港的抗爭撐出空間，執政黨看準親中在野黨的左支右絀，也順勢做為有利大選脈絡的造勢議題；另一邊的中國處於防守，則擺明落於被動，在這種態勢下，對岸從我們的內部發動，以逸待勞捅了一個「破口」。台灣沒有做好「危機預防」，顯然是情蒐掌握未能到位，各相關系統的統整也不夠，以致讓中國藉由統派份子、第五縱隊遂了鳥願，這個問題定性，絕對可受公評。因此，這紅漆，何止只灑在了何韻詩的身上？國內不講，兩週前邀請何韻詩等人出席聽證會的美國國會，不也一起成為中國勢力「教訓」的對象？這個效應的擴散，當然是北京要的。

昨天，許多台灣人真的都生氣了。蔡總統特別出面警告：「不要挑戰台灣的民主法治」，絕對是體察到了箇中的嚴重性，那麼在接續的善後處理上，執政黨必須扳回一城，尤其這是一個標榜能捍衛民主的政府。

眼前最起碼要交代的是，這兩個統促黨的幹部能怎麼法辦？整個統促黨會因此付出多大的政治代價？鑒於「中共代理人」過去多番試法行動都魔高一丈的現實限制，這事不能推卸給執行層次的警方了事，國安單位要拿出辦法、負責擔綱，向全民具體詮釋何謂「嚴辦」，否則今後如何能從反送中、反專制浪潮中，繼續撿槍、撿砲？

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