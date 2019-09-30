港人上街反極權 再爆警民衝突

2019-09-30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港民眾廿九日發起「全球反極權大遊行」，引發世界各地關注。香港方面，上萬名黑衣示威者下午三時起，從銅鑼灣崇光百貨起步遊行至金鐘政府總部，卻因活動未申請「不反對通知書」，遭到警方強行驅離，包括任意截查市民，以及發射催淚彈、出動水砲車等，示威者則以磚頭、汽油彈回擊，香港街頭再次上演激烈警民衝突。

本次遊行由網友號召，數十名鎮暴警察在中午即配備長槍、盾牌，在銅鑼灣東角道駐守，不時盤查戴口罩人士，包括要求他們一字排開搜身和檢查包包，還有多人被帶走。多名員警在執勤時以黑布遮臉，遭大批民眾圍觀，指罵「死黑警」無理搜查，「跟戒嚴有何區別？」立法會議員朱凱迪要求進入警方防線了解狀況，不僅被拒，還慘遭近距離胡椒噴霧噴臉。

儘管警方不斷舉旗警告非法集結，且在無預警下發射催淚彈，示威人潮仍逐漸佔據軒尼詩道雙向全線，一邊高喊「五大訴求、缺一不可」、「打倒共產黨」等口號，一邊朝灣仔方向前進。隊伍中有「光復香港、時代革命」及「我願榮光歸香港」字樣的巨型布條。另有民眾拆除金鐘道天橋上的中國國慶標語塗改、焚燒，並高呼「沒有國慶、只有國殤」。

鎮暴警察及特別戰術小隊（速龍小隊）隨後在灣仔地鐵站內外戒備，有示威者打破出口的玻璃，並向站內員警投擲雜物，員警一度衝出追捕。下午四時後，警方在金鐘、夏慤道、灣仔站等地發射催淚彈、橡膠子彈、布袋彈和海綿彈，朝堆起雜物及築成傘陣的示威者推進。警民對峙急遽升高後，示威者堵路破壞、往金鐘站縱火、向警方投擲汽油彈，警方則進一步動用水砲車，朝人群噴水及藍色水柱，並從高處持續發射催淚彈。

入夜後，示威者重新聚集在銅鑼灣、灣仔一帶焚燒雜物，鎮暴警察和速龍小隊前後制伏至少數十人，甚至有人被警棍打到頭破血流。衝突直到晚間近九時仍未停歇，天后、銅鑼灣、灣仔、金鐘等地鐵站陸續宣布暫時關閉，或列車過站不停。香港媒體引述目擊者報導，指大批打扮成示威者的蒙面人，被警方護送進入修頓球場公廁換衣；記者多次質問是否為臥底警察，但警方拒絕回應，還以強光射向攝影鏡頭。

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