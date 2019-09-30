何韻詩遭潑漆 蔡：勿挑戰台灣民主法治

2019-09-30

〔記者蘇孟娟、張菁雅、劉曉欣、楊淳卉、王榮祥、林良昇、謝君臨、呂伊萱、吳柏軒／綜合報導〕香港歌手何韻詩昨在台北出席「九二九台港大遊行」，竟被統促黨人潑紅漆；蔡英文總統昨在中部出席活動時受訪指出，民主社會可以有不同意見，但絕對不能有這樣的行為，千萬不要挑戰台灣的民主法治，警方一定會嚴辦。

蔡英文也在臉書表示，最近在台灣，陸續發生聲援香港的請願活動，受到中國籍人士暴力滋擾的情形。她要再次嚴正的說，這裡是自由文明的土地，不是極權肆行的地盤，不要試圖挑戰台灣的民主法治，我們不會允許這樣的行為繼續在台灣發生。

蔡表示，全球共抗極權遊行在昨日登場，處在民主最前線的台灣，要向國際展現台灣人的選擇及意志，「明年的選舉千萬不要對國際社會送錯了訊號」。

她說，此次蓄意挑釁破壞、施行暴力的人，已經被逮捕法辦、依法嚴懲。請務必嚴肅看待我們守護台灣民主的意志與決心。

何韻詩昨晚和無黨籍立委林昶佐與台灣公民陣線發言人江旻諺一同召開記者會，晚間也再次站上晚會舞台發表短講。她說，比起恐懼，她更感到堅定與憤怒，她只是說自己覺得對的話，「為何要害怕？如果我今天不繼續站出來，那個恐懼才真正最可悲！」她已對潑漆的兩嫌提告毀損與公然侮辱。

韓國瑜競選辦公室聲明指出，無論什麼聲音立場，都應該相互包容、相互尊重，沒有人樂見這樣的暴力衝突發生，不管是言語上還是肢體上，所以韓國瑜才一直強調愛與包容，不管背後主使者的意圖是什麼，都不希望香港目前的情況在台灣發生、擴大。

國民黨譴責施暴者

國民黨則對潑漆事件表示遺憾，並嚴厲譴責施暴者。國民黨強調，中華民國是自由民主法治的社會，一定要尊重各種立場的表達，施暴者的作法違反尊重他人言論自由的民主精神，是民主的公敵。

時代力量黨主席徐永明除了嚴厲譴責，更指出，包括本次潑漆事件，之前黃之鋒來台遭黑衣人暴力接機，全都與中華統一促進黨有關，呼籲政治掃黑勢在必行。

徐永明強調，統促黨就是名副其實的中共代理人。統促黨近年來的暴行，不僅代表中共勢力滲透台灣，且已嚴重危害台灣民主。徐也向執政黨團喊話，懇請勿暫緩「中共代理人」相關法案，無論是立專法或修「兩岸人民關係條例」，希望年底前國會能處理完成，杜絕中共爪牙在台橫行。

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