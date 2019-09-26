國安會︰中國介選 可能再奪我邦交國

2019-09-26

〔記者楊淳卉／台北報導〕中國近來加強對台施壓恫嚇，國安會「因應兩岸關係新情勢專案小組」廿三日召開會議，提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，指中國升高對台威脅及介入二○二○選舉，對台威脅的可能動向，包括加大力道繼續斷我邦交國，年底前可能再斷我一到兩個邦交國；持續增加經貿限縮，威脅終止ECFA；對台海周邊海域劃設演習禁航區；不排除特定狀況下對台極限施壓，包括明訂統一時間表等。

軍事、外交、政治及經濟 高強度施壓

國安會指出，中國現階段對台灣是採取複合性的威脅，具體作為是從台灣外部及內部多管齊下，交互配合運用。在外部，採取較小成本的軍事威懾，配合在外交、政治及經濟上高強度的施壓；在內部則利用網路及媒體，散布爭議訊息，操作台灣輿論走向，並加強對台灣社會的滲透，由其在台政治代理人進行各種影響台灣內部民心士氣及干擾選舉的言行。

至於中國升高對台灣威脅的可能動向，國安會明確指出四個面向，包括霸凌式的外交打壓、窒息性的經濟施壓、激化對立的政治操作、恫嚇式的軍事威懾。

外交方面，國安會研判，中國可能升高對台灣的國際打壓，包括加大力道繼續斷我邦交國，年底前可能再斷我一至二個邦交國；強力反制美國、日本、歐盟等友好國家對台灣的各種形式聲援。在聯合國、「國際民航組織」（ICAO）、「國際刑警組織」（INTERPOL）、「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）等打壓支持台灣的國際行動。

經濟方面，國安會研判，中國可能持續增加的經貿限縮措施，包括進一步限縮陸客、陸生、陸資來台，擴大縮減兩岸航班、暫停兩岸貨幣清算及限縮金融往來、要求代表性台商及重量級企業人士政治表態、威脅終止ECFA。

報告指出，中國不排除特定狀況下對台極限施壓，若中國陷入內部鬥爭或動亂等極端情況，或主觀上認為可以全面扭轉台灣內部選情的考量下，則不排除對台灣採取短期的極限施壓，並在選舉結束後逐步停止。

國安會研判，中國在特殊狀況下可能有的極限作為，包括明訂統一時間表及「一國兩制台灣方案」；訂定對台法律（「反分裂國家法實施細則」、「國家統一法」）。

軍事方面，中國可能逐步升高軍事行動，藉十一大閱兵及十月底北京香山論壇擴大威嚇；持續實施對台針對性演訓；作戰艦船駛進我鄰接區海域；於台灣周邊海域劃設演習禁航區。

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