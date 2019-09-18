郭棄選 國民黨吃下定心丸

2019-09-18

韓：感覺郭受了很多委屈 向他致意 會儘快安排拜訪

〔記者施曉光、王榮祥／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘宣布不參選總統，國民黨總統參選人韓國瑜、國民黨主席吳敦義都吃下定心丸。韓昨指出，從郭的聲明可以感覺得到，他受了很多委屈，在這裡向他致意，也希望能儘快安排時間拜訪郭董。吳則在臉書以「相信、深信、確信」為題表示，「現在是整合所有力量，扳倒蔡英文亂政的時刻。」

吳：整合力量 扳倒蔡英文

韓國瑜說，從郭董的聲明可以很明顯看得出來，他對中華民國憂慮是巨大的，對台灣人民的未來是非常擔心的，他和郭都有共同看法；而且郭提出的一些政見相當不錯，可以轉化為雙方一起合作的方式，所以他會盡可能、儘快拜訪郭董。

吳敦義在臉書指出，將繼續盡一切可能「團結所有能團結的力量，鞏固所有該鞏固的對象」，做為黨主席，他無時無刻都擔憂國家與人民的未來，「無論用盡多少力氣，不管需要多少管道，甚至耗費多少資源，只要為中國國民黨好、為人民好、為國家好，我都在所不辭。」

在郭台銘確定不參選總統後，國民黨輔選韓國瑜的各地選舉機器也已經開始啟動熱機，由擔任韓國瑜競選總幹事的黨副主席兼秘書長曾永權分區域召開競選工作會報，為十月後要成立的各地總統、立委聯合競選總部展開準備工作。

凡是預定擔任競選總部主委、後援會長的縣市長、縣市議長以及由地方要角擔任的顧問團長，只要有空都會出席，連同各地方黨部主委，聽取曾永權及組發會主委李哲華工作報告所下達的選戰任務，藉此達到輔選、助選與競選三大體系作平台的整合效果。

黨內人士指出，上週三已經先在宜蘭縣召開首次競選工作會報，曾永權今天將繼續移師到台中市黨部，召開中彰投三縣市競選工作會報。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法