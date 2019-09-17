冷眼集》不好意思偷笑

2019-09-17

記者鄒景雯／特稿

南太島國索羅門群島與中華民國有三十六年的邦交關係，驟然要劃下休止符，不論如何總是個外交事件，但是若要逐一清點斷交後的損益情況，邏輯清楚的人真的不好意思想要偷笑。

首先，中國選擇在這個時間點搞斷交，按照對岸的僵固思維，是要介入台灣的總統大選，換言之就是意圖打擊民進黨，助拳國民黨；問題是，民進黨既然是北京所認知的台獨，「中華民國」就不是他們的神主牌，只是借殼上市的工具；消滅索羅門對於「中華民國」的外交承認，無疑是延續國共鬥爭的格局，反把國民黨的信仰與情感連結拿來祭旗，不知共產黨腦袋裡的線路是怎麼接的？

第二，中國如果認為民進黨執政，要對外交績效負責，「被斷交」即是一種失敗，驗證不搞好兩岸關係，即無外交空間。這個假設要成立，必須建立在台灣國民對於索羅門的普遍感受上；事實是，台索兩國的民間交流十分疏離，這麼多年來為了維繫索國對於「中華民國」這個招牌的認可，一直走的是台灣捐輸的單行道，不是有來有往的雙向施受，這也幾乎是所有邦交國的模式，因此中華人民共和國說今後由他們來接手若干「金錢外交」的擔子，多數台灣人有什麼理由會說不好？

第三，台灣人用納稅錢鞏固「中華民國」的邦交數，不論在南太或是中美洲，很重要的價值其實是在幫美國撐前線、守後院，使中國的勢力不致全面擴張，這也是最近幾年，中國以為用斷交就可以修理台灣時，川普政府屢屢居中插手協調的原因，換言之，根本就是美中之間的角力，台灣只是個擋箭牌而已。國民黨時代由於意識形態在意邦交數，民進黨執政應有新思維，大國打架，輪不到我們強出頭。

第四，台灣的務實外交在美日歐盟，這些年台美在外交、軍售的不斷強化，如果激怒了中國，中國報復的方法不是讓前述關係降低，而是協助台灣處理掉不合時宜的門面外交、凱子外交；這套自「漢賊不兩立」國策以來不便觸碰的議題，竟被老共給順勢終結，台灣人笑是不笑。

第五，選舉期間，老共既然做球了，老Ｋ不免也要接球，但是看到國民黨批評蔡英文不應搞義和團式對抗，呼籲中國大陸不要再挖中華民國的邦交國，這種膝蓋反應的回擊方式，有比香港的林鄭月娥高明到哪裡去？無須民調，就知道完全與當下的地氣對衝。說穿了，對岸這球殺來，國民黨的眉心挨個正著。

中國共產黨為什麼會對台灣愈來愈摸不著邊際？恐怕與習政權愈來愈獨裁孤立，底下人只得爭相逢君之惡有關，這樣的集體迷思，會把台灣的親中派害死，想到這裡，還能不抿嘴而視？

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