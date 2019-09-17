索政府轉向中國 國內大反彈

2019-09-17

〔記者呂伊萱、編譯孫宇青／綜合報導〕索羅門政府決心轉向中國，引發國內許多反彈，包括國會外交委員會主席肯尼羅瑞專文呼籲暫緩，索國最大省馬萊塔省省長蘇達尼昨亦怒批「該換的是總理態度，而不是邦交國」。而索羅門央行報告也直言，與中國建交恐將國家債務推向高風險。

《索羅門星報》昨報導蘇達尼對政府擬與中國建交一事頗為不滿，蘇達尼認為，為了獲得更多外援及機會而改變外交政策是個藉口，因「資金與機會從來都不是索羅門的問題」，糟糕的領導階層才是阻礙台灣這種傳統援助人士向農民提供資金的罪魁禍首。

肯尼羅瑞十五日透過獨立媒體《索羅門商業雜誌》發表專文，指跨黨派小組報告建議在中共建政七十週年前與中國建交以茲紀念，他擔憂「轉向與否竟取決於中國的時間表」，顯示索羅門已受到中國節奏的主導，並呼籲政府不要急於做決定。

「索羅門時報」十六日指出，索國中央銀行（CBSI）的評估報告顯示，與中國建交後，索國將面臨三項經濟風險。首先，目前索國債務約佔國內生產毛額（GDP）十％，蒂納水力發電計畫（Tina Hydro）動工後，將升至卅％；一旦與中國建交，債務佔GDP可能攀升至四十五％以上，超過CBSI建議的卅五％上限。

其次，高負債將影響政府財政收入，財政優先項目將受到排擠，政府大部分收入將用於還債，基礎服務就會受到影響。最後，美國可能凍結索國的外匯存底。索國目前的外匯存底有六十四％為美元，被凍結將癱瘓經濟。

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