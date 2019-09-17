中國砸大錢 拉攏索國議員

2019-09-17

〔記者呂伊萱、編譯孫宇青／綜合報導〕台灣與索羅門昨正式斷交。涉外人士透露，中國從索國大選前就投入鉅資拉攏議員，加上木材商長期的中國利益，這些檯面下的「私人投資」，一人最多高達數百萬美元規模。最後加速斷交決策的過程中，也有外力持續影響政要，甚至使「和我們很密切的也轉向了」。

台索關係自今年三月起便屢傳不穩，涉外人士說，總理蘇嘉瓦瑞過去至少有兩次轉向企圖，我方一直知道有批親中議員「拿到很大的錢在運作」，出口木材到中國的商人也得到很多資助，不斷運作轉向中國。

據情資顯示，這些私人的投資數目很多，甚至一個議員就有數百萬美元的規模，「但我方援助注重透明與程序，這不是我們會做的事。」

對於蘇嘉瓦瑞曾多次強調，將參考總理府、外交部、跨黨派小組與國會外委會等四份報告，傾聽民意再完整評估是否轉向。涉外人士回顧指出，蘇嘉瓦瑞與外交部長吳釗燮在太平洋論壇見面時，「當面也對我們這樣講、我們相信他」，但同時我方也接獲情資，蘇嘉瓦瑞同時派部長團到北京，疑似兩面手法，「當時就感到不尋常」。

索國總理 自毀承諾

接著台索邦誼自跨黨派小組報告出爐後急轉直下，蘇嘉瓦瑞僅參考跨黨派小組報告，更在昨天提前召開黨團與內閣會議，也以會議為由聚集所有部長，使我外交部次長徐斯儉無從與政要交涉，最後並做出斷交決定，「這是故意且惡意的安排，且自毀承諾，也沒有完成程序。」

從八月下旬十六位議員聯名挺台，到內閣會議決定與台灣斷交，涉外人士無奈地表示，索羅門政情特殊，沒有政黨忠誠度，即使是相熟的連任議員，「你不知道最後什麼因素就讓他們一邊倒」。涉外人士坦言，「這次和我們很密切的也轉向了」。

另外，對於索羅門政府決定轉向與中國建立外交關係，外電指出，經濟和政治利多是索國「棄台投中」的主因。

法新社指出，蘇嘉瓦瑞之前就透露，中國比台灣更有可能提供鉅額基礎建設資金，同黨議員也都呼籲他：「去吧、去吧（與中國建交）。」此外，蘇嘉瓦瑞提到，與中國交好有助索國對抗區域強權，一如斐濟二○○六年軍事政變後親近中國，就能無視澳洲和紐西蘭制裁，「他們可以神氣活現地宣稱：『你們小心一點，我可是有朋友的。』」

台索邦交生變事件簿

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