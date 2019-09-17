台索斷交 日駐台代表發聲明 高度關注

2019-09-17

〔記者呂伊萱、林曉雲／台北報導〕台灣與索羅門群島斷交，日本駐台代表沼田幹夫昨晚罕見發表中日雙語聲明，首次對台灣邦交關係發表看法，指日台交協基於兩岸關係和地區和平穩定的角度，將繼續高度關注此案、包括今後的影響。日台交協並期盼兩岸當事者透過直接對話，和平解決台灣問題。

吳釗燮：太平洋五友邦情況不錯

台灣與索羅門群島斷交，重挫美澳聯盟。索羅門轉向恐牽動區域友邦動搖，媒體問及我國與太平洋其他友邦帛琉、諾魯、吐瓦魯、吉里巴斯與馬紹爾群島邦交現況，外交部長吳釗燮表示，目前為止五個友邦「情況都還不錯」，也有保持聯繫；最近諾魯舉行總統選舉，我方邀請新任諾魯總統安格明訪台，「他也欣然答應，正在安排時間。」

我國去年與薩爾瓦多斷交後，美國白宮罕見發表聲明關切，國務院並召回連續轉向中國的巴拿馬、多明尼加和薩爾瓦多三國使節商議此事，此後涉外人士形容「幾乎把台灣邦交當自己友邦處理」。

近日也傳出美國副總統彭斯上週末直接致電索國總理蘇嘉瓦瑞，邀約於聯合國會議期間見面，欲勸阻其與中國建交；但即使美國力挺，澳洲也與我互動頻密，索國仍決定轉向中國。

吳釗燮說，美國在索國邦交上和我們密切配合，幫助穩住邦交關係，我方對美國這方面作為表達高度感謝。

對於剛抵達索羅門群島的外交部政次徐斯儉，吳釗燮說：「我們要求徐次儘快返國，會訂最快的下一張機票回國。」外交部也已指示駐索大使廖文哲立即撤離。

外交部也將召見索羅門駐台大使王哲夫，要求索羅門駐台人員撤離台灣。據了解，除撤館以外，我方無意設立代表處或是商務辦事處，台索三十六年情誼將完全劃下句點。

教育部表示，一○七學年索羅門籍在我國就讀學生人數有一二五人，其中拿台灣獎學金就讀的學生有六十四人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法