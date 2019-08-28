農舍案大限到 李佳芬提訴願

2019-08-28

〔記者林國賢、黃欣柏／綜合報導〕李佳芬農舍違建爭議，雲林縣政府新聞處長周柏吟昨表示，縣府未接獲李佳芬提出改善內容或補照，將寄發拆除通知書；不過，李佳芬已提出訴願，主張該農地有登載不實或不明之處，認為為釐清事實，應撤銷原處分並重新調查。內政部則表示，將依程序進行審議。

逾期未改善 雲縣府將寄拆除通知書

李佳芬位於古坑鄉田心段農舍被民眾檢舉違建，古坑公所上月十九日派員查勘，比對現況和當時使用執照的竣工圖間差異，發現二樓迴廊等處有差異，查報結果認定是「違建」，函文限期一個月改善或補照。

周柏吟表示，截至昨天為止縣府未收到所有人提出的改善內容或補照說明，縣府將寄發拆除通知書，另違反農地農用部分將再請古坑公所查勘，等公所回報再做相對應處置。

周柏吟證實縣府在上週收到李佳芬訴願書，提出當初農地有登載不實或不明之處，認為為釐清事實，原處分應撤銷並重新調查認定，請求內政部撤銷原處分。

內政部訴願會執行秘書洪素慧昨證實，李佳芬已於上週提起訴願，但因相關文件漏蓋章，內政部昨發函請李補正，訴願會將在李完成補正、雲林縣政府也提出答辯書後進行審議。

洪素慧表示，根據「訴願法」規定，在李提起訴願後，原處分機關雲林縣政府必須提出答辯書供訴願會做書面審議，訴願會需在收到訴願書次日起三個月內做成決定，但必要時得延長一次，最長不得延長逾兩個月，換言之，訴願會最晚會在收件後五個月內做成訴願決定。

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