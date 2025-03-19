「關捷挺固立」連續違規食藥署重罰1124萬 代言人郭子乾也被罰216萬

食藥署今天公布2024年「十大違規食藥廣告」，強調落實稽查與加強裁罰力道，並呼籲民眾別被誇大廣告迷惑。 （記者邱芷柔攝）

2025/03/19 13:01

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（19日）公布2024年「十大違規食藥廣告」，提醒消費者別被誇大廣告迷惑，花大錢卻換不到健康。今年榜首「A.H.A關捷挺固立」已連續2年違規，被重罰1124萬元，代言人郭子乾也遭罰216萬元。食藥署強調，會落實「罰得重、罰得大、及時下架」原則，防止業者透過更換公司逃避處罰，針對累犯，必要時也會要求地方衛生局祭出停歇業處分。

食藥署企業及科技管理組組長許朝凱表示，違規廣告多涉及誇大醫療效能與生理功能，其中「A.H.A 關捷挺固立」廣告誇稱可「治療肌少症，逆轉肌肉萎縮，治療退化性關節炎」等，是2024年違規食藥廣告之首，累計開罰1124萬元，該廣告代言人郭子乾也被裁罰216萬元。

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此次違法的「A.H.A 關捷挺固立」產品由樂微生醫國際有限公司負責銷售，該公司旗下還有「原輔堂立順芯」、「萬年堂全酵激酶 EX」等兩款產品同樣違規上榜。然而，這並非「A.H.A 關捷挺固立」首次違規，2023年負責刊播的公司則是群聯國際企業有限公司與為格國際企業有限公司，業者疑透過更換公司名稱來規避規避監管。

食藥署副署長林金富強調，處理違規廣告的原則是「罰得到、罰得重、下架要即時」。只要發現違規內容，就會立案調查並裁處，即使業者「換湯不換藥」，食藥署仍能追蹤查辦，讓業者無法規避責任，雖業者有14天的意見陳述期，但食藥署也會持續加強執法，讓違規廣告能夠即時下架，維護消費者權益。

食藥署統計，2024年全國衛生機關共裁罰食品、藥物及化妝品違規廣告8006件，裁罰總額達3億7765萬元，相較2023年裁罰1萬0526件、4億3202萬元，件數減少2520件，裁罰金額減少5437萬元。

許朝凱指出，統計顯示違規情況下降與食藥署自1月31日起修正廣告處理原則、加重處罰有關，包括針對違規廣告情節及名人代言最高加重3倍罰則，達到嚇阻效果。

台灣腎臟醫學會理事宋俊明也提醒，亞健康族群容易被健康食品誇大的療效所吸引，輕則白花錢，重則延誤就醫，不實宣傳和廣告是「醫療詐騙」，不只騙取財物，還可能錯失早期治療的機會，呼籲民眾若感到不適，應尋求正規醫療管道。

2024年十大違規食藥廣告 1.「A.H.A 關捷挺固立」 2.「原輔堂立順芯」 3.「活化勝」 4.「PP 石墨烯智能氣動塑崩系列」 5.「PBF 護衛寶」 6.「神農太醫堂千金方加味排毒祛濕飲」 7. 元氣堂-苦瓜胜肽複方強化EX 膠囊」 8.「萬年堂全酵激酶EX」 9.「金沛兒蜂胎王純淨奇蹟膠囊」 10.「Labelle 拉蓓-青春超能纖汁」

衛福部食品藥物管理署今天公布2024年「十大違規食藥廣告」，提醒消費者別被誇大廣告迷惑，花大錢卻換不到健康。（食藥署提供）

今年榜首「A.H.A關捷挺固立」已連續兩年違規，被重罰1124萬元，代言人郭子乾也遭罰216萬元。（食藥署提供）

郭子乾被罰216萬。（資料照）

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