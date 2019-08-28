顏清標表態挺韓諷郭 郭辦：台中基本盤鬆動

2019-08-28

〔記者陳柔蓁、張軒哲／綜合報導〕大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前暗批鴻海創辦人郭台銘「初選輸了不甘願，還蠢蠢欲動」。郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨表示，顏清標與前立法院長王金平的好交情眾所周知，若顏必須這樣表態，表示國民黨台中基本盤鬆動了，要做一些事來鞏固。

蔡沁瑜透露，郭台銘聽到顏清標的發言相當感慨，僅表示，「就讓他說吧，我們也沒有必要真的要對號入座。」

顏清標向與王金平交好，而郭台銘目前與王金平、柯文哲醞釀合作，顏清標卻要做這樣的表態，蔡沁瑜認為，這反映國民黨現在壓力很大，表示國民黨台中基本盤鬆動了，要做一些事來鞏固。

蔡沁瑜說，郭台銘與顏清標的相識，是兩人曾在周大觀基金會中，獲頒好人好事代表。二○一一年顏清標選立委時，郭台銘獻出首次輔選處女秀、替顏站台，兩人一直有交情，後來顏清標之子顏寬恒參選立委，想在財報、科技、產業多了解，就拜託郭，還在郭處當兩週助理，郭允諾若需要站台還會幫忙。

郭首次站台 獻給顏清標

立委顏寬恒受訪回應表示，國民黨透過最民主的方式產生唯一的候選人就是韓國瑜，台中在地唯一支持的就是韓國瑜，但父親跟郭董他們仍有很深厚的交情。

蔡沁瑜強調，一些產業財經大老都相當支持郭台銘，但郭沒有非選不可這樣的執著，尤其郭台銘今天起將赴中東進行三天考察，就知道郭台銘心態豁達坦然。

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