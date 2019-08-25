立委痛批越權：個人政治立場評年改

2019-08-25

〔記者黃欣柏／台北報導〕針對大法官湯德宗在不同意見書中提出多項質疑，包括批評政府一面喊窮、一面提出前瞻等計畫，才是財政危機的罪魁禍首。對此，民進黨立委周春米昨表示，前瞻計畫預算與退撫基金是不同的兩種預算，不能一概論之；何況大法官職權在於解釋憲法，湯不應越權「指導」行政權。

曾任法官、執業律師的周春米指出，前瞻建設等預算，與退撫基金是不同的兩筆錢，不可能「挖這塊，補那塊」，即使省下建設預算，也無助於解決基金逐漸走向破產的問題，她實在無法理解湯德宗的說法是什麼意思。

大法官不應指導行政權

周春米也認為，大法官的職權是解釋憲法，但湯德宗在不同意見書中的說法，其實已逾越解釋憲法的範疇，變成在評論政府的政策，甚至是指導行政權「不要做這項建設」、「不要花這筆錢」，這種方式將重創大法官解釋憲法的崇高地位。

對於湯德宗以前瞻條例釋憲案未被受理為例，質疑大法官受理釋憲的標準一變再變，曾任執業律師的民進黨立委蔡易餘也批評此說法「沒有道理」。他強調，年改釋憲與當初前瞻條例釋憲不同，是連監察院都想聲請釋憲，認定上當然會有差別。

蔡易餘強調，湯德宗做為大法官，在不同意見書卻頻頻以個人政治立場評斷年改釋憲案，甚至用牛頭對馬尾的方式胡亂連結不同的政府預算，這些意見他實在難以接受，也擔心這將會影響到大法官的崇高地位。

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