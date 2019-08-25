蔡陣營鬆口氣：年改已非總統大選主軸

2019-08-25

〔記者李欣芳、陳薏云／綜合報導〕軍公教年改釋憲結果出爐，宣告多數條文「合憲」，據了解，這讓政府高層包括總統府年金改革委員會副召集人林萬億等人大鬆一口氣，蔡英文競選總統連任辦公室經會商評估，認為年金改革歷經三年多來的爭議，對蔡政府的影響已減輕，明年總統大選，年改並非朝野對決的主軸。

選區有較多軍公教選票的民進黨少數立委，私下仍擔心大法官會議對年改的最終判決，仍將導致軍公教選民在明年立委選舉時進行反撲；但黨內人士多認為，年改的衝擊，已在去年底九合一選舉提前反映，何況大法官是宣告年改多數條文合憲，等於肯定年改的合憲與必要性。

將持續與社會溝通

蔡英文競選總統連任辦公室發言人阮昭雄則說，有關年改的爭議，將持續與社會溝通。

不過，藍營勢必會將年改做為選戰議題，國民黨總統提名人韓國瑜競選總部前天就將年改釋憲案批評為民進黨「御用大法官」上演一場摧毀國家根基的鬧劇，行政院長蘇貞昌昨受訪時對此笑稱：「此次釋憲大法官多數都是馬政府時代任用的，御用大法官是不當說法。」

先前不少退休軍公教人士主張年改既違反信賴保護原則，也違反法律不溯及既往原則，尋求法律訴訟戰，目前都在行政法院暫停審理的許多個案，恐將因年改釋憲結果而被打回票。

行政院政務委員羅秉成表示，大法官針對年改釋憲案的判決結果是最後仲裁，違憲爭議與合憲性問題就此告一段落，後續在各個層面都會有影響，包括政策面與個案的影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法