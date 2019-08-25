湯德宗不同意見書57頁 吟詩作對當寫回憶錄

2019-08-25

大法官生涯最後一役 為年改嗆蔡政府

〔記者吳政峰、陳慰慈／台北報導〕大法官湯德宗為中研院法律所研究員退休，身分雖屬公職人員，但退休俸準用教職員，他曾因教改案向考試院訴願被駁，因此，本次大法官審理軍、公、教三起年改釋憲案時，湯德宗迴避教改案，洋洋灑灑寫了五十七頁不同意見書，轟政府「得不償失」。

前總統馬英九原提名最高法院庭長邵燕玲為大法官，後邵因案懇辭，馬改提名湯德宗。湯將於今年九月卅日卸任，年改案是其大法官生涯最終一役，不僅在不同意見書批評公共支出舞弊浪費，還吟詩作對回想大法官生涯，宛如當成回憶錄在寫。

「不堪回首的審查程序」，湯德宗抨擊三起年改釋憲案的審查過程，包括年改案「受理與否」標準一變再變，殆無公信可言；併案審理，同日公布，畢其功於一役；密集開會，空前絕後；沒有思辨對話，何來合議審查。

質疑政府一邊提前瞻 一邊推年改

湯德宗點名蔡政府簡化年改問題、誤導社會輿論，一邊喊窮、一邊提出「蚊子建設」、「前瞻計畫」、「減稅項目」，痛罵「公共支出所涉及的各種舞弊（貪腐）與浪費，才是造成國家財政危機的罪魁禍首」、「年改的真正動機，應是政府不願意再花這麼多錢來照顧（養老）軍公教退休人員！」「不應污名化十八％優存」，批評年改釋憲文是「似是而非的繞口令」。

文末，他還以孟子的「養浩然正氣，行天下大道」、白居易寫的「花非花，霧非霧；夜半來，天明去。來如春夢幾多時？去似朝雲無覓處」，替自己的大法官生涯收尾。

另外，大法官張瓊文在協同意見書中，則以日本電影《楢山節考》情節為例，質疑如果衰老成為一種原罪，犧牲成了老人家唯一的宿命，年長者如何自處？台灣難道已成了劇中飢寒交迫、不得善終的小鄉村嗎？「政府欠了受改革不利影響之軍公教一個道歉」。

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