談香港情勢 蔡英文批中方推卸責任

2019-08-15

〔記者林欣漢、蘇永耀／綜合報導〕中國國台辦稱近期香港事件「民進黨及其當局在其中扮演了極不光彩的角色」，蔡英文總統昨對此表示，做為民主陣營的一份子，對追求自由民主的香港人民，當然要採取支持的立場，「我們支持但不會介入，希望他們不要把情勢惡化的責任，推卸給不存在的外力介入。」

駁撐香港為選舉 「吳主席政治消費」

對於國民黨主席吳敦義說蔡英文政府口口聲聲「撐香港」，是為選舉考量的落井下石，蔡英文說，她相信香港這件事情，全台灣人都很關心，也希望能夠表達對自由民主的支持，做為總統當然要表達人民的意志，所有政黨都應該支持政府的立場，「吳主席這樣說，我倒是覺得他好像是在政治消費，如果不是政治消費，或許是要遮掩這段時間他們在這個議題的被動跟消極。」

蔡總統昨造訪基隆潮境公園爆紅的拍照景點「飛天掃帚」，基隆市長林右昌起鬨示範如何擺出網美「頭痛、腰痛、牙齒痛」的Pose，但蔡總統相當靦腆，最後只有拍下「正經照」。蔡也到有「台版威尼斯」美稱的正濱漁港彩色屋，與年輕人合照留念，小英豎起大拇指頻頻稱讚：「這裡很棒，真的很棒！」相當開心。

此外，蔡總統與陳建仁副總統昨也主持總統府及國安會的員工家庭日活動。總統強調，小朋友要快樂及安全的成長，國家一定會盡最大的力量來照顧大家。而為鼓勵增產報國，蔡說，希望總統府的生育率可以超過全國的平均值，如果超過，「總統給你們嘉獎」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法