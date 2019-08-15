政治獻金 韓進帳1.29億 「旭創意」 拿2000萬

2019-08-15

前總經理是潘恒旭 公司負責人是潘恒芳

〔記者謝君臨、王榮祥／綜合報導〕監察院昨發布「政治獻金公開查閱平台」，根據資料，去年九合一選戰曾喊出以「礦泉水、滷肉飯」打天下的高雄市長韓國瑜，選市長的政治獻金收入高達一．二九億餘元；而在宣傳支出部分，民進黨立委段宜康昨指出，韓共有兩千萬元給了旭創意有限公司，而該公司的前總經理，就是現任高雄市觀光局長潘恒旭。

根據平台資料，韓國瑜去年選舉的政治獻金收入一億二九一四萬九七七九元，支出一億一四○八萬五七一九元。

支出部分，最大宗為「宣傳支出」七三六四萬三一一五元，共一三三筆。值得注意的是，潘恒旭曾任總經理的「旭創意」，也以「委託辦理研究、評估、調查、設計或規劃支出」名義，於去年十一月獲得七筆經費，加起來剛好兩千萬元，讓段宜康不禁質疑「會不會很像先決定了總數，再來湊這個帳」？

段宜康於臉書表示，「旭創意」登記的負責人是潘恒芳，他不知道潘恒旭是不是「旭創意」的真正老闆；不過公司名字怎麼不叫「芳創意」？他也不知道「旭創意」替韓國瑜做了多少工作；不過他們兩邊的算術真的很強。

段宜康說，根據韓國瑜申報的支出，給「旭創意」這七筆費用為二六五萬○七一七元、二七五萬一四三四元、二八五萬元、二八八萬八六六八元、三三三萬六六六八元、一八三萬元、三六九萬二五一三元，加起來剛好是兩千萬元；「一個二後面接七個○，這真是世界第八大奇觀。」

潘恒旭：選舉廣告專案 藝人通告等費用

韓國瑜競選總部發言人何庭歡強調，任何品項的任何支出，都是如實依法申報且有名目，潘恒旭的部分就是委託行銷公關公司進行宣傳的相關費用。

潘恒旭則說，那些經費是之前選舉廣告專案、晚會的藝人通告卡司費用，還有一些媒體專案的花費。

此外，雜費支出七二三萬五三五四元，其中四十四萬三四六○元的品項為飲料（酒）、八萬九四○○元是保養品、一萬三五九三元為面膜；對此，韓國瑜陣營發聲明強調，這是支持者的物資捐贈，韓國瑜對相關物資捐贈有詳細載明來源、項目與數量，並報監察院審查，並附上店家或個人的捐贈單據。

綜觀現任六都直轄市長去年選舉的政治獻金收入，最多的是新北市長侯友宜，收入高達一．三三億元，韓國瑜一．二九億元排名第二，台中市長盧秀燕六五二八萬元名列第三，台南市長黃偉哲以四五五三萬元小勝桃園市長鄭文燦的四五五一萬元，台北市長柯文哲則以四四○五萬元敬陪末座。

監院依去年修正施行的「政治獻金法」相關規定，建置查閱平台，昨正式上線。監察院秘書長傅孟融表示，本次提供查詢的資料範圍，為去年九合一選舉擬參選人申報的政治獻金會計報告書共二二四一份，民眾可直接透過該平台查詢。

韓國瑜政治獻金收支明細

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法