洪慈庸挺邱顯智 選台中市第五選區立委

2019-08-15

〔記者蔡淑媛、歐素美／台中報導〕立委洪慈庸昨至神岡區溪洲社區發展協會與老人座談前，受訪時坦言，時代力量決策會未針對黨的路線等進行討論，一直內耗，未快速往前走，是造成她離開主因；洪慈庸並表態支持前黨主席邱顯智到北北屯選立委，讓台中成為「抗中保台」最重要基地。

洪慈庸說，對時力決策委員會的討論「失望」，因為決策委員會是由下而上選舉產生，將是否支持蔡英文總統連任等問題丟回黨代表大會，只是讓問題無限迴旋，決策委員會不能扛起責任進行共識決，一直在內耗，或許「因為這個黨沒有快速往前走，是我離開時代力量比較重要的一個原因」。

針對媒體報導「邱顯智為了不讓慈庸孤單，有意參選北北屯立委」，洪慈庸表示，其實她一直很鼓勵邱顯智加入地方選舉行列，「青年要參政不能怯戰，各個區域都是艱困選區」，也才有年輕人的機會，必須勇於接受挑戰；邱顯智過去曾在台中開業，了解台中、也喜歡台中，如果他願意投入台中選舉，她舉雙手雙腳贊成，希望邱顯智加入，讓台中成為抗中保台最重要的基地。

第五選區（北屯、北區）立委沈智慧對洪慈庸支持邱顯智參選指出，不管誰參加，自己行程照跑、服務照做，尊重其他政黨推出的參選人，每個人都有參選的自由與權利，而且近來跑行程時，發現更多選民來合照。

另外傳民進黨有意讓副秘書長林飛帆南下台中挑戰沈智慧，沈智慧強調，會做好自己立委的事，各政黨有權利以徵召、民調等民主程序推出參選人，不影響其選舉的步調。

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