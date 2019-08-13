與郭誰正誰副？ 王：遲早要談的

2019-08-13

〔記者林良昇、陳柔蓁／台北報導〕台北市長柯文哲展開行動，邀請鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平會面，已聯繫郭陣營，不排除三方幕僚本週先會面溝通；王金平昨受訪時表示，幕僚在聯繫當中，嘗試直接會面。至於是否談誰正誰副？王則說「遲早要談的，要一起合作，共同努力，才有力量」。

嘗試三人直接會面

郭台銘辦公室昨也表示，已有接到柯市長方面來電，不排除本週之內會找機會相互溝通瞭解一下。

柯文哲組黨後動作頻頻，啟動與郭台銘、王金平的會面，王金平昨早在立法院受訪。對於與柯、郭的三方會面，王不置可否，僅說還沒連絡；對於最近是否有可能與郭再見面？王則未否認，強調「只要有必要」。

媒體也詢問，為什麼不直接和郭台銘、柯文哲直接會面就好了？王金平說：「你的建議很好啊」，這個最有效、最直接，消息都不會外漏，「我來嘗試這麼做好不好？」

事隔半天，對於是否已與柯文哲邀約三方會談接上線？王金平昨晚受訪時鬆口，證實幕僚們在聯繫當中，還沒有真正告訴他。

由於王過去曾說過要參選總統到底，而郭台銘也可能參選總統，是否在見面時聊到相關議題？王金平直言：「遲早總要談的啦」。是否談由誰選總統？王說，要一起合作，共同努力，才會有力量。王曾經說過不當副手，現在態度是否一樣？王表示，未來彼此要尊重，總要有一個結論。

是否與高雄市長韓國瑜再度會面？王金平說，「好像沒有這個機會」，原因是韓陣營沒有再找他。

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