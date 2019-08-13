新聞幕後》吳敦義急派密使赴京

2019-08-13

記者鄒景雯／特稿

中國上月底片面宣布將暫停中客赴台自由行，後來又放話九月也將針對團客開刀，台灣觀光、旅店、航空等相關產業淪為被懲罰的對象，而且是無差別的非市場性虐待，目前正在熱鬧進行的各政黨總統大選競爭，則是一致受到影響，國民黨的挑戰尤其劇烈，為了反映此間情勢，吳敦義近日急派密使赴京協商，如今傳出北京此一政策未來可能有出現轉圜的機會。

受命前往北京相談的代表，分別是前陸委會副主委張顯耀以及現任國民黨大陸事務部主任周繼祥二人，他們在上週五出發，週六即返回台灣，短短二十四小時停留過程，與國台辦主任劉結一等涉台官員見到了面，席間做了深談，國民黨方面直率表達了對於中國文化旅遊部此一決策重創兩岸交流的失當，由於出現正面發展的跡象，相關商討內容在回報吳敦義之後，張、周二人近日還將再跑一趟北京進行後續溝通，以挽救可能的傷害。

按照中國的直線思考，北京對台施壓，以為打擊的是執政的民進黨政府，卻忘了國民黨現在於十五縣市執政；同時靠中客生存的產業，所謂靠山吃山、靠水吃水，多半也是歡迎中國開放政策的友善群體，這是典型政治蒙蔽理性的愚昧，於是在相關禁令宣布後，儘管有關產業人員也會向交通部等政府部門陳情，但是國民黨因為關聯脈絡的原因，尤其首當其衝，最近一週內就有兩批數十名業者代表，跑到中央黨部去叫急，搞到吳敦義選情與選票兩面受力，不得不確信事態嚴重。

外界比較關注的是，張顯耀與周繼祥此行，劉結一當然不會忘了逮著機會，好好就近了解韓國瑜的競選情況，以及郭台銘、王金平的可能決定，前一陣子，國台辦約了好幾組人希望赴京當面聊聊，幾個「不受控」的對象認為時機敏感，紛紛找理由延遲或婉拒，只有吳敦義可能是店開太大了，不得不派人去見，國共兩黨於是針對台灣的選舉確實也交換了意見，雙方到底談到了什麼地步？這在民主國家實在是極度嚴肅的問題，美國大選之後有「通俄門」調查，台灣的法治又如何？這條界線怎樣才能不踰矩？國民黨中央恐怕應該主動向蔡英文、郭台銘、王金平、甚至柯文哲等等這些可能被算計的當事人，解釋說明才對。

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