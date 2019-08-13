柯跟郭說：你選得贏大家再幫忙 不然蔡清算的話大家就被害到

2019-08-13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕二○二○總統大選白熱化，台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平三人結盟拚大選傳言不斷，柯文哲昨晚接受電視專訪，談到八月一日的「郭柯會」時表示，自己和郭說「你要選得贏，大家再幫忙啊」，不然到時候蔡英文清算的話，「大家幫忙就被害到」。

柯：郭真的很「素」被人家耍著玩

談到總統潛在人選中，郭、韓、蔡，誰是首選？柯直言，自己還是挑郭台銘，因為蔡的兩岸關係已經快要沒棋了。柯說，郭是美、日、中都可以接受的人選，可是一旦郭董參選，民進黨就會打郭是「董建華2.0」，這一點郭要有能力去說服大家。

柯文哲表示，郭台銘真的很「素」，被人家耍著玩，並舉呂不韋為什麼會被殺為例，就是有錢以為都可以買通，「他（郭）要讀書啦」，很多東西都可以學習，選舉該花就花，但不要當冤大頭。

至於究竟是「郭柯合」還是「郭柯配」？柯文哲說，「我是都可以配合」，不過要選總統，自己會打問號，「誰可以接台北市長？」

柯說，副總統是備位，沒有意義，而且韓國瑜選總統比自己更沒有心理障礙，因為目前台北市政做一半，韓國瑜上任第一個月就跑去選舉，還有什麼負擔？如果自己跑掉就太不負責任了吧？

自己民調要贏八％才會贏 但郭不用

至於是否覺得今年參選會有勝算？柯文哲說，如果是他的話，民調要贏八％才會贏，但郭台銘不用，因為財力雄厚。如果郭不參選，他是否會投入二○二○之戰？柯說「再講」。

如果郭、柯都不選，只有蔡英文、韓國瑜怎麼辦？柯文哲說，最爛的局面就是咬緊牙關撐住，把台北做好，能夠不選最好，選上也是痛苦的開始。

昨天上午，柯文哲也被問到郭台銘是他心目中最好的總統人選嗎？柯竟誇口表示，「如果以選舉策略考量，柯文哲選勝率最高啦，但我從來沒有這麼想，我都是想怎麼做台灣會最好。」

對於「三人會」何時登場，柯文哲昨受訪時說，他不曉得目前安排的進度，這交給幕僚處理，但坐下來談一談也好。至於是否採公開形式、談甚麼？柯皆說「沒有意見」、「沒有預設立場」。是否會力勸郭參戰二○二○？柯笑說就是大家交換意見。

聽到韓國瑜前天表示相信王金平、郭台銘會留在國民黨內，柯昨則說，「他們也沒有說他們要退出啊」、「要不要退出跟要不要選是兩回事」。

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