若等無郭… 韓營要請馬吳出面

2019-08-05

〔記者林良昇、鄭名翔／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘回台後，已和前立法院長王金平密會、台北市長柯文哲通電話，但與同黨的高雄市長韓國瑜卻仍未會面。面對分裂危機，韓陣營持續遞出橄欖枝，希望安排「韓郭會」，面對面談清楚，但若郭仍「已讀不回」，將請國民黨主席吳敦義與前總統馬英九協助。

韓盼「韓郭會」 面對面談清楚

柯文哲籌組「台灣民眾黨」，傳力拱郭台銘選總統。郭台銘、王金平前天已密會，柯文哲與郭台銘也通過電話，面對「柯王郭」三人互動的詭譎情勢，國民黨二○二○總統大選暗藏分裂危機，也讓黨內深感憂心。國民黨立委陳超明昨就強調，希望黨中央積極協調，尤其「當初如何讓郭董事長跑出來的人，應要負起責任」。

在國民黨前主席連戰牽線下，王金平與韓國瑜已在七月廿七日會面，據指出，王金平當日向韓國瑜表達他一貫的態度，與對外的說法類似，王對韓表達祝福外，強調仍會勤走基層。

韓陣營人士說，韓國瑜與王金平近期既然已經見過面，雙方應暫時不用安排見面了，或許要靜候王的決定，等一段時間再談比較適合。目前以安排「韓郭會」為主，也一直在進行聯繫。

韓陣營人士指出，很多話有時透過傳話不是那麼準確，也沒辦法真正表達當事人意願，韓國瑜能親自與郭台銘見到面是最好的安排，韓陣營已數度向郭營傳達會面意願，包括郭回台當天，就表達想和郭見面，但一直沒得到正面回應。

據了解，韓陣營目前仍透過自身管道與郭台銘方面聯繫，畢竟韓才是當事人，但如果這幾天仍沒得到郭台銘正面回應，韓陣營打算請馬英九、吳敦義協助聯繫郭，安排見面。

韓陣營也強調，不到最後關頭不會放棄團結，會用最大誠心、耐心、信心推動整合。這段時間，很多黨內大老都主動伸出援手，協助韓陣營表達拜會郭的意願，韓仍在等待郭的回應。

對於郭、王之間已先會面，韓營人士表示，郭、王本來就是朋友，他們見面，韓完全沒有意見。韓陣營重申，對於黨內重量級政治人物愛黨、愛國的情懷深具信心，所謂郭、王脫黨參選的揣測，不在韓的考慮之內。

國民黨文傳會代理主委程美華表示，吳敦義一直透過他的所有關係，包括吳本人在內，積極地做黨內整合的工作。

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