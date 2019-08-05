「鐵三角」？柯：三角版圖 非穩定結構

2019-08-05

〔記者賴筱桐、邱書昱、沈佩瑤／綜合報導〕前鴻海董事長郭台銘與前立法院長王金平會面，並傳出可能與台北市長柯文哲合作組成「鐵三角」。柯文哲昨天受訪表示，郭、王兩人見面就見面，不用扯到他，但從數學模型或賽局理論而言，三角版圖並不是穩定的結構。

柯文哲昨天到新北市板橋區天德宮及三峽老街的廟宇參拜，並參訪三峽老街、樹林興仁夜市。許多媒體一路跟拍，柯開玩笑說，「你們是怕我和郭台銘碰面嗎？」現場許多民眾排隊和柯文哲拍照，不少人高喊「柯總統」。

媒體詢問「鐵三角」合作的可能性？柯文哲表示，明年選舉後，台灣的政治版圖一定會改組，中國歷史上的三國演義也只有那一次，從數學模型來講，三角版圖不是穩定的結構，就賽局理論來說，兩極還是比較穩定的結構，台灣走到這個局面，很多當事人每晚睡覺前都要自我反省。

對於與郭通電話一事，柯文哲說，如果雙方要合作，不是每天講一句話就能解決，「小英的人也是每天跟我們『窸窸窣窣』（台語，意為咬耳朵）」，郭守正與蔡壁如經常聯繫，雙方幕僚每天也都「窸窸窣窣」，幕僚都會匯報情況，不一定要老闆跟老闆見面，台灣就這麼小，大家都有聯絡，這是事實，至於未來要怎麼做，「再說吧！」

蔡壁如則說，她與郭台銘團隊本來就認識，打電話或LINE都沒問題，平常郭辦或柯辦發布訊息，雙方都會事先聯絡，因為柯、郭的行程都很滿，「柯郭會」仍在討論中。

明創黨大會 不邀政治人物

對於創黨大會，柯文哲昨也在臉書說，八月六日只是成立政黨的第一個步驟，不是正式的「組黨大會」，而是法定程序所需，所以不會寄發邀請函，不邀請政治人物，也謝絕捐款。

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