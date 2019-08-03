補指管漏洞 邱國正︰無論如何 我都要能管到人

2019-08-03

國安局將編組督導府侍衛室

〔記者涂鉅旻、李欣芳、周湘芸／綜合報導〕國安特勤人員涉違法私菸案尚未落幕，雖國安局特勤中心與總統府侍衛室人員協力執行正、副元首維安工作，但因兩單位互不隸屬，指管工作易有疏失。國安局長邱國正昨直言，縱使維安指揮鏈無問題，但欠缺督管功能，他將下重手改變；未來國安局將調整既有內規，編組幕僚單位和人員，對總統府侍衛室進行督、輔導。

蔡英文總統昨天出席活動也證實，事情剛發生的時候，已經下令國安局檢討特勤人員的管理制度和紀律問題，而國安局根據要求提出來的報告，正是最根本解決的方式。

根據國安局報告以及「特種勤務條例」揭露，國安局在執行維安任務前，才會將總統府侍衛室納入聯合編組，並由國安局統一指揮，國安局長擔任指揮官，兩名副指揮官由特勤中心副指揮官、總統府侍衛長擔綱，但這也容易衍生指管工作疏失。

邱國正表示，國安局未來將遣聯合編組到總統府侍衛室、正副元首官邸警衛室督導，帶隊官層級至少是國安局副局長以上，相關主官務必熟悉自身事務，並無「不知道的理由」。

邱國正說，雖總統府侍衛室將接受國安局督、輔導，但仍自行編列預算，否則會踰越現行制度。現階段的督導權責，將藉由內規調整執行，未來亦可能走向修法。他也說，許多單位有「我們想用人、但卻不想管人」的心態，因此，他強烈向上級報告：「無論用什麼方法，我都要能管到人。」

特勤中心增補23人至總統警衛室

特勤中心副指揮官周廣齊補充表示，過去指揮系統是「平行協調」，但日後將落實「垂直協調」。對於隸屬於特勤中心的總統、副總統官邸警衛室維安人員是否「大換血」？周說，特勤中心有十九名涉案人員，已經報請國安局長調離主管、副主管職務。他指出，正、副元首警衛室人員職務調整有階段性、時間性和任務銜接等考量，不能「一刀兩斷」，因此特勤中心已增補廿三人至「永和警衛室」。

總統府發言人張惇涵昨舉行記者會表示，總統府秘書長陳菊與邱國正兩次會晤討論此案，兩人都有共同決心，解決過去多頭馬車所造成的漏洞；對於國民黨團與外界等人士要求陳菊應為私菸案下台負責，張惇涵說，總統府秘書長不在特勤中心的指揮體系中，相信歷任政府的總統府正副秘書長都應該很清楚。

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