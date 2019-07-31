總統府侍衛室過半涉訂私菸 將大換血

2019-07-31

私菸案清查檢討 邱國正已面報蔡總統

〔記者蘇永耀、陳心瑜／綜合報導〕國安特勤人員私菸案持續延燒，總統府昨說明現階段行政調查情形，其中總統府侍衛室有五十二人訂購四九九九條，佔了本案免稅私菸半數，加上涉案者在侍衛室總數九十多人中同樣達半數之多，預料相關人員恐將遭更換。

總統府發言人黃重諺說，相關涉案人員部分，除就所涉情節進行懲處，另考量元首維安，將由特勤中心視整體維安任務需要，進行必要職務調整。

國安局最快今公布報告

私菸案爆發後，蔡英文總統除在第一時間同意國安局長及總統府侍衛長去職，並任命有治軍嚴謹風評的邱國正接任國安局長，要求一週內提出檢討報告。邱國正昨已面報蔡總統目前國安局相關清查與後續策進方向，國安局最快今天公布檢討報告。

對於本案發生經過，黃重諺說，侍衛室是於六月五日接獲外交部專案的出訪任務，六月廿日華航公司行政聯繫窗口聯繫侍衛官吳宗憲，並寄送免稅商品目錄及訂購清單給吳，吳循例將目錄及訂購單分交各單位值日人員。

調查發現，此案由各單位或個人依需要品項、數量向吳宗憲訂購，並將款項以現金或匯款方式繳交給吳或其銀行戶頭；吳再將訂購總量清單傳真華航行政聯繫窗口，以玉山銀行信用卡刷卡方式付款給華航聯繫窗口。

黃重諺指出，七月廿二日總統專機返抵桃園機場後，檢調單位於機場C3鐵門外攔查載運侍衛室勤員統一託運的大型行李、勤務裝備及訂購免稅商品等貨車五輛，其中兩輛向總統府三局交通科調借車輛，於確認無違禁品後放行；其餘三輛特勤中心車輛因裝載違法九千八百條免稅菸品，連同吳宗憲等十人即被帶往新北市調查處實施調查。

調查發現，免稅菸品洽訂運作模式行之有年，主要為歷次元首出訪前，負責專案任務相關航空公司決標後，航空公司人員提供航班免稅商品型錄給承辦人、侍衛室內衛組後勤小組行政參謀，承辦人再將型錄資料提供各組人員自行填寫訂購，於指定時間交回，「相關菸品訂購並無數量限制」。

黃說，在行政調查的訪談中，多位曾於各前任總統時期任職勤務人員表示，過去就曾聽聞或曾參與購買，購買數量也超過法定免稅額度，專案小組將持續約談，釐清過去歷屆違法購菸情況。

蘇揆：蔡總統戒除弊端

行政院長蘇貞昌昨天受訪表示，私菸案非常不當而且違法，雖然這項積習並非在蔡英文總統任內才發生，但蔡總統在第一時間就做出前所未見的嚴厲處分，一發現就戒除弊端、痛改前非，給國人交代。

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私菸案各單位購買情形

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