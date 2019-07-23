高雄市長罷免案陰謀論? 尹立：光明正大推動

2019-07-23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對韓國瑜批評罷免搞鬼鬼祟祟的政治動作。「Wecare高雄」罷韓30行動發起人尹立回擊說，韓國瑜之前對罷免表示尊重，現在說法開始有很多陰謀論，尹立強調都是光明正大地在推罷免，「韓國瑜自己搞密室政治，而且他有被害妄想症」。

尹立昨回說：「施政無心無能的市長，自己辭職就可以了！」他昨天傍晚一人拿著署名給韓國瑜的連署書，現身高市府鳳山行政中心，由公文收發單位代收下連署書。

尹：罷免是法律賦予的公民權利

尹立強調，罷免行動從來沒有鬼祟，不像韓國瑜搞密室政治，「我們都是光明正大地在推罷免，而且罷免本來就是法律賦予我們的公民權利」。

針對韓國瑜講說：「我如果做不好，大家可以罷免我」，尹立強調屆時他會送連署書給韓國瑜，因為韓國瑜是真的做不好，這是高雄市民的共識，請他罷免他自己。對於韓國瑜指罷免團體在搞政治運作，尹立表示，韓市長永遠用二元分化手段，之前不久才說尊重罷免，現在又一堆陰謀論，永遠自打嘴巴。

雖未滿1年 但可推動提議連署

尹立批評，罷免哪有什麼陰謀論？就是照法律的程序走，雖然韓國瑜任職未滿一年，不過，之前可以推動提議連署，這是沒有問題的。

針對韓國瑜歡迎罷免團體找他對談，尹立回擊說，韓國瑜專訪講的內容，「不是要跟我們對話，而是講給韓粉聽的」，「我的手機隨便到市府或媒體問一下，都問得到，今天是我要罷免你，你從來也沒有打電話給我，反而是我不知道怎麼要到韓國瑜手機，怎麼找他？」

台灣基進：韓不思檢討 無心市政

此外，幾乎每天派出志工到街頭宣導加入罷免行列的台灣基進，發言人陳柏惟也認為，罷免的初衷很單純，就是「找回能夠負責任的高雄市政府」，所有推動的團體皆以嚴肅、認真的態度面對，連署推動以來，反應熱烈，「韓國瑜不思檢討，反而用如此輕蔑的態度回應，真的非高雄市民之福。」

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋也說，現在這麼多人出來罷免，不正是強烈感受到韓國瑜無心市政嗎？請他不要再耍嘴皮子，應虛心檢討、勤勞市政。

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