嗆賴正鎰炒地皮 郭台銘：當選第一個查他稅

2019-07-12

賴：郭董多慮了 兩人沒有結怨

〔記者許倬勛、謝武雄、李雅雯／綜合報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘昨赴桃園忠貞市場掃街拜票，自曝與全國商業總會理事長賴正鎰因建案買賣不成結下樑子，對方才會屢以「富人稅」政策攻擊他。郭諷賴正鎰為炒地皮用盡手段，更嗆說：「若我當選總統，第一個就查他稅！」

賴正鎰對此回應說，「這個可能是郭台銘多慮了啦！」兩人沒有結怨、也是好朋友，支持高雄市長韓國瑜是因為其政見較符合全商總需求。

郭台銘說，多年前賴正鎰在士林官邸旁規劃建案，他本欲買下給母親住，後來偶然碰到當時的台北市長郝龍斌，經詢問才知該建案只能做辦公廳舍，當下即打退堂鼓，也因此得罪賴正鎰。

賴正鎰則說，那個建案僅能做辦公室，確實最開始自己有點搞混。那時郭有去看房子是事實，但絕不會因房子買賣不成就和客人怎麼樣，「得罪」是郭台銘自己的猜想，和郭沒有結怨、也是好朋友，只是全商總對韓國瑜提出的政見較認同。

「我是孫中山的信徒，支持漲價歸公！」郭台銘重申富人稅政策不容更動，賺錢課重稅本是天經地義，像他從商多年繳了四千多億元的稅金，從未逃避過，暗指賴是於心有愧，想方設法炒房、炒地皮賺錢，擔憂遭人查稅。

郭稱主張富人稅 得罪不少企業主

郭台銘坦言因「富人稅」政策得罪不少企業主，但他仰不愧於天，俯不愧於人，正確的事就該堅持，語畢再嗆賴正鎰：「我當選總統第一個查他！」

賴正鎰則說，企業作為上市公司都很守法地在繳稅，當一個領導人要有心胸、氣度，如果因為不支持他就要對企業查稅，大家聽到都會覺得怪怪的。

郭台銘稍後到桃園市觀音區參訪時，再度呼籲大家支持他富人稅的觀念。郭說，有賺錢就應該繳稅，他身邊九成的朋友都支持富人稅，畢竟賺的錢是生不帶來、死不帶去，只要想得開就好，這是觀念的問題，這也可幫助解決生育率過低問題，台灣如果沒有年輕的一代、沒有年輕的小孩，一堆富人住在荒島上有什麼用？

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法