轟蔡政府 韓：缺德比缺電嚴重

2019-07-04

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨昨舉辦總統初選「國政願景電視發表會」最終場，參選人韓國瑜在經濟面喊出「翻轉貧富、平衡南北」與六大經濟改造工程，財政主打全面調降稅率與中央地方稅收各半，批評現行年金改革是只節流不開源的「獨眼龍」式改革，需提高效益；能源則拋「二○三五、五○五○」及有條件重啟核四承諾。

喊出翻轉貧富、平衡南北

韓國瑜一開場就先離題，為台大校長管中閔移送公懲會一案向民進黨政府強烈抗議，批蔡政府「使台灣民主受到嚴重傷害」，呼籲全民擦亮眼睛。

韓國瑜接著進入經濟議題，指蔡政府表示經濟發展好，但人民無感，因政府過度重視數字表現和成長，卻忽略經濟紅利的分配，造成「一個台灣兩個世界」，意即貧富差距大與南北發展嚴重失衡。韓國瑜強調自己「和傳統菁英份子不一樣」，要透過產業經濟和庶民經濟的雙引擎「翻轉貧富、南北平衡」。

韓國瑜也提出六大改造工程，包括加速邁向數位經濟、全面展開FTA談判、運用高科技自經區加值製造業、青年創業願景工程、設立庶民經濟基金及成立跨部會共同績效指標，重建公務人員的光榮感與生產力。

有條件重啟核四

能源政策部分，韓在申論與二階段提問都批評民進黨的能源政策，以太陽能與風電成本價格高，抨擊非核家園是「花大錢的騙局」，「缺德比缺電還嚴重」，再提出他的「二○三五、五○五○」計畫。韓國瑜說，該計畫是碳排放佔五十％，另外五十％是在安全無虞、人民同意的前提下，「一定要繼續使用核能！包括重新啟動核四！」

財政政策部分，韓國瑜說，大部分賦稅都落在受薪階級，政府應重新檢討綜所稅稅基與稅率結構，並「全面調降目前稅率」，透過調降營所稅稅率補償，讓企業主給勞工加薪，「這是善良循環」。

韓國瑜也提出地方稅收偏低，他主張，總財源應考量中央與地方五十對五十，並有透明化、公式化、明確約束力的分配方式。

韓國瑜也批評民進黨的年金改革是「獨眼龍改革」，會破產是「節流」的眼睛，但另外一隻「開源」的眼睛沒打開，強調開源與節流應該要並重，絕對不能債留子孫，效益要提高。

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